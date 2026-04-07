Boca Juniors venció a Universidad Católica en Chile en su estreno en la Libertadores

Boca se impuso al conjunto trasandino por la primera fecha del certamen continental y alcanzó 10 partidos sin perder entre todas las competencias.

Boca Juniors venció 2-1 a la Universidad Católica en Chile y sumó sus primeros tres puntos en su presentación por el Grupo D de la Copa Libertadores . Los goles de Leandro Paredes y Adam Bareiro , uno en cada tiempo, desnivelaron la historia en favor del Xeneize, que debió sufrir hasta el final por el descuento de Juan Díaz en el cuarto de hora final.

El equipo de Claudio Úbeda logró su tercera victoria consecutiva, luego de sus alegrías contra Instituto y Talleres , y llega en buena forma al clásico de este sábado desde las 19.30 contra Independiente en la Bombonera por la fecha 14 del Torneo Apertura . Luego de ese encuentro, deberá recibir el martes a partir de las 21 a Barcelona de Ecuador como local por la Libertadores y el domingo 19 de abril chocará con River Plate en el Monumental.

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Boca inicia su ilusión en la Copa Libertadores

Minuto a minuto

93 minutos: cuarto cambio en Boca Juniors

Marco Pellegrino por Tomás Aranda.

¡Adicionaron siete minutos!

82 MINUTOS: ¡GOL DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA!

Juan Díaz convirtió el descuento tras un error de cálculo de Leandro Brey para rechazar una pelota.

23:08 hsHoy

76 minutos: doble cambio en Boca Juniors

Juan Barinaga por Marcelo Weigandt y Milton Giménez por Adam Bareiro.

71 minutos: reaccionó la Universidad Católica

Jhojan Valencia buscó sorprender desde afuera del área con un intento que se fue muy cerca del travesaño.

64 MINUTOS: ¡GOL DE BOCA JUNIORS!

Lautaro Blanco se asoció con Tomás Aranda, llegó hasta el fondo y lanzó un buscapié a la dirección de Adam Bareiro, quien empujó la pelota a la red sobre el segundo palo.

61 MINUTOS: ¡ARANDA, A UN PASO DEL SEGUNDO!

El juvenil de Boca Juniors encaró desde la izquierda, ingresó al área, enganchó hacia el medio y ejecutó un derechazo que pasó a centímetros del palo izquierdo de Vicente Bernedo.

54 MINUTOS: ¡ESPECTACULAR SALVADA DE BREY!

El arquero de Boca Juniors metió un tremendo manotazo sobre su palo izquierdo para rechazar el cabezazo de pique al suelo de Fernando Zampedri.

47 MINUTOS: ¡CATÓLICA EVITÓ EL SEGUNDO DE BOCA!

La salvada de Branco Ampuero en la línea de gol impidió la celebración de Ayrton Costa, quien había definido en el área de emboquillada ante el arquero.

¡INICIÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

Un cambio en Universidad Católica: Fernando Zuqui por Gary Medel.

40 minutos: comienza a cerrarse un primer tiempo aburrido en Chile

El cruce se destacó por la pierna fuerte y la única llegada clara fue el gol de Leandro Paredes.

30 minutos: Jhojan Valencia, amonestado

El hombre de los Cruzados cometió una dura falta a destiempo sobre Weigandt y fue castigado con la tarjeta amarilla.

22 minutos: se produce la pausa de hidratación

El árbitro Gustavo Tejera ordenó que ambos equipos vayan a cada uno de sus bancos para cumplir la normativa que establece un parate a la mitad de cada tiempo.

15 MINUTOS: ¡GOLAZO DE LEANDRO PAREDES!

El volante de Boca Juniors sacudió un tremendo derechazo cruzado desde afuera del área para convertir el 1-0 en Chile.

9 minutos: dos amarillas antes de la reanudación

Fernando Zampedri y Leandro Paredes vieron la tarjeta en Universidad Católica y Boca Juniors, respectivamente.

7 minutos: la falta de Boca que derivó en peleas dentro de la cancha

Una infracción de Marcelo Weigandt sobre Justo Giani provocó varias discusiones entre los futbolistas con empujones y diálogos acalorados.

¡COMENZÓ EL PARTIDO!

¡SALIERON LOS EQUIPOS A LA CANCHA!

Ya se viene el partido entre Boca Juniors y Universidad Católica.

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Embed ¡La oncena titular de #LosCruzados para enfrentar a Boca!



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