Camión despistó sin consecuencias en la autovía 14

En las primeras horas de la mañana un camión protagonizó un despiste sobre la autovía 14. El camionero de Concordia no sufrió lesiones.

El camión prtagonizó un despiste en uno de los retornos de la autovía 14 en las primeras horas de la mañana de este martes.

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas del martes sobre la autovía 14, donde un camión de gran porte protagonizó un despiste en un sector de retorno, en jurisdicción del departamento Uruguay.

El hecho ocurrió alrededor de las 6.40, cuando efectivos de la Comisaría Cuarta fueron comisionados al lugar tras el aviso del siniestro. Por causas que se investigan, un camión marca Volvo con acoplado, conducido por un hombre de 48 años domiciliado en Concordia, perdió el control y terminó colisionando contra el guardarraíl.

Revés judicial para narco peruano condenado en Entre Ríos a siete años de cárcel

De acuerdo con las primeras actuaciones, no hubo participación de otros vehículos ni se detectaron factores externos que expliquen el incidente.

En forma preventiva, se solicitó asistencia médica para el conductor, quien trabaja para una empresa de transporte. Afortunadamente, no presentaba lesiones de gravedad.

En el lugar trabajaron también efectivos de la Policía Caminera y personal de la concesionaria vial, quienes garantizaron la seguridad en la zona. Pese al impacto, el tránsito no se vio interrumpido y circuló con normalidad durante todo el operativo.