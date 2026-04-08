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"Arte en Conexión" inicia su segunda temporada con una propuesta inmersiva en el Domo del Mirador TEC

El ciclo “Arte en Conexión” volverá a desarrollarse en Paraná con una nueva temporada dedicada a las experiencias artísticas inmersivas

8 de abril 2026 · 15:13hs
Arte en Conexión inicia su segunda temporada con una propuesta inmersiva en el Domo del Mirador TEC

El ciclo “Arte en Conexión” volverá a desarrollarse en Paraná con una nueva temporada dedicada a las experiencias artísticas inmersivas. La primera fecha será el viernes 10 de abril a las 20:30 en el Domo 360º del Mirador TEC, ubicado en el Parque Tecnológico del Centro Provincial de Convenciones. La actividad contará con ingreso libre, por orden de llegada, y un aporte voluntario.

“Arte en Conexión” retoma su programación con artistas de la provincia

La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) y la Secretaría de Modernización, Ciencia, Tecnología e Innovación del Gobierno provincial, a través de un trabajo articulado que busca promover nuevas formas de producción y circulación cultural.

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En la apertura del ciclo se presentará “Loop Andino”, un proyecto del músico multiinstrumentista Walter Arjona, quien propone una exploración sonora a partir de instrumentos nativos andinos combinados con pedales digitales. El espectáculo incluirá composiciones propias pensadas para loops y arreglos de autores latinoamericanos y de otros repertorios.

La presentación contará además con la participación de la compañía de danza Panambí-Folklore Raíz, un colectivo integrado por mujeres que, desde 2015, investiga el folklore argentino desde sus raíces, con una mirada contemporánea que define su identidad escénica.

El ciclo se desarrolla en un domo inmersivo equipado con proyección 3D, mapping interactivo y sonido especializado, recursos que permiten construir una experiencia envolvente y amplían las posibilidades expresivas de cada propuesta artística. En ese marco, la iniciativa apunta a generar cruces entre tecnología, arte y nuevas narrativas digitales, con énfasis en el trabajo de creadores de la provincia.

La programación 2026 surge de una convocatoria pública realizada en marzo, que reunió proyectos de solistas, bandas, performers y colectivos artísticos interesados en formar parte de este espacio. El ciclo continuará los segundos viernes de cada mes.

Consultas: [email protected].

LEER MÁS: Un ciclo cultural convoca a artistas y público en Complejo La Tranquera

Arte en Conexión Mirador Tec Arte
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