Ley de Glaciares: Gustavo Bordet anticipó su voto negativo

El diputado entrerriano Gustavo Bordet anticipó su voto negativo a los cambios a la Ley de Glaciares y pidió “rigurosidad técnica y consenso federal”

El diputado entrerriano Gustavo Bordet anticipó su voto negativo a los cambios a la Ley de Glaciares y pidió “rigurosidad técnica y consenso federal”

El diputado entrerriano Gustavo Bordet anticipó su voto negativo a los cambios a la Ley de Glaciares y pidió “rigurosidad técnica y consenso federal”

El diputado nacional Gustavo Bordet anticipó que votará en contra del proyecto de reforma de la Ley de Glaciares que se debate en el Congreso, y advirtió sobre los riesgos ambientales y jurídicos de avanzar sin el debido sustento técnico. “El marco normativo vigente es el resultado de un proceso amplio de debate técnico, institucional y federal, que permitió establecer criterios claros para la protección de reservas estratégicas de agua”, señaló el ex gobernador.

En ese sentido, expresó su preocupación por las modificaciones planteadas en el proyecto, especialmente en relación al ambiente periglaciar.

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Gustavo Bordet Ley de Glaciares 1

“El proyecto introduce cambios sensibles en la definición y alcance del ambiente periglaciar, que es precisamente donde se concentran funciones clave de regulación hídrica. Alterar esos criterios sin un consenso técnico sólido puede debilitar la protección efectiva del sistema glaciar”, precisó.

Bordet remarcó además que no existen fundamentos suficientes que justifiquen la reforma. “No se ha presentado evidencia concluyente ni evaluaciones integrales que permitan dimensionar la necesidad y el impacto de estas modificaciones. En ausencia de esa información, avanzar implica asumir riesgos ambientales innecesarios y generar incertidumbre jurídica”.

Gustavo Bordet Ley de Glaciares

El legislador sostuvo que cualquier revisión de la normativa debe surgir de un proceso más profundo y participativo. “La Argentina necesita previsibilidad normativa, pero también rigor técnico en decisiones que afectan recursos estratégicos. Cualquier modificación de esta ley debe construirse con la participación de las provincias, la comunidad científica y los organismos competentes”.

“No podemos permitir que decisiones de esta magnitud se tomen sin garantizar una representación real de las demandas sociales ni la participación efectiva de quienes viven en esos territorios. En particular, tenemos la responsabilidad de resguardar los recursos hídricos y evitar decisiones que los comprometan a largo plazo”, puntualizó Bordet.

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