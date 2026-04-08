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Día de la Empanada: se venden 10 millones de unidades por día en Argentina

La empanada es uno de los productos más elegidos por los argentinos. La producción está en alza y suma presencia en mercados del exterior

8 de abril 2026 · 14:40hs
Día de la Empanada: se venden 10 millones de unidades por día en Argentina

También se ofrecieron empanadas. Foto ilustrativa

También se ofrecieron empanadas. Foto ilustrativa
Día de la Empanada: se venden 10 millones de unidades por día en Argentina

Para muchos

Para muchos, la empanada tradicional de carne salada es la favorita

Cada 8 de abril se celebra el Día de la Empanada y en Argentina se consumen 10 millones de unidades por día. El dato surge de un estudio del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca sobre la venta de tapas a nivel industrial y refleja el peso que tiene este plato en la mesa local.

Según la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE), cada argentino usa en promedio unas 50 tapas por año. A ese número se suma la producción casera y la elaboración propia de pizzerías y otros locales gastronómicos, lo que eleva el volumen diario.

Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

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Horóscopo

Horóscopo del miércoles 8 de abril de 2026

Luis Brandoni empanadas

La empanada también se consolida como uno de los alimentos más elegidos. APYCE la ubica en el tercer lugar entre los productos más consumidos en el país y en plataformas de delivery alcanza el segundo puesto, detrás de la pizza.

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El peso de la empanada no se explica solo por la tradición. El sector gastronómico la señala también como un producto de alta rotación, con facilidad de traslado y capacidad de conservar el calor, tres factores que sostienen su demanda cotidiana.

empanadas

El ránking: ¿Cuáles son las favoritas?

Aunque cada lugar defiende su receta, los gustos a nivel nacional muestran una clara inclinación por los clásicos.

De acuerdo con Noticias Argentinas, el podio de sabores está compuesto de la siguiente manera:

*Carne suave (20%)

*Jamón y queso (19%)

*Pollo (11%)

*Carne cortada a cuchillo (10%)

*Humita (7%)

*Verduras (6%)

*Roquefort con jamón (5%)

*Carne picante (5%)

*Capresse (5%)

*Cebolla (4%)

*Calabaza (4%)

*Cheeseburger (4%)

La tucumana, en la cima del mundo

La presencia internacional también se amplió. La empanada argentina tiene presencia en España, Portugal, Francia, Alemania, Estados Unidos y Nueva Zelanda, entre otros países.

En ránking global de TasteAtlas de especialidades regionales, la empanada tucumana fue consagrada como la mejor empanada del mundo, con una calificación de 4,4 sobre 5.

empanada Argentina
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