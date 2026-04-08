Intento de suicidio en Villaguay: jefe de Policía habló "crisis sentimental"

El jefe de la Departamental de Villaguay habló del intento de suicidio de policía, de la necesidad de formación adaptada a la actualidad y contención familiar

El jefe de la Departamental de Villaguay habló del intento de suicidio de policía, de la necesidad de formación adaptada a la actualidad y contención familair

Tras la crisis sufrida por un efectivo de la Policía de Entre Ríos, que tuvo un intento de autolesión impedido por sus camaradas, el comisario Cristian Reisenhauer, jefe de la Departamental de Villaguay, vertió algunos conceptos sobre la problemática que atraviesan los integrantes de la fuerza. Lo hizo en radio La Red Paraná (88.7).

Ante la creciente crisis de salud mental que se evidencia en la Policía, fuerza tiene que lamentar seis suicidios y un intento, en pocos meses, el jefe policial habló de los cambios que se eviddencian en las nuevas generaciones y la falta de contención familiar , sin hacer mención a los problemas que enumeran los propios policías, que van desde magros sueldos, jornadas extenuantes, presiones y amenazas.

Sobre el caso puntual de Villaguay, el jefe policial atribuyó el incidente a problemas de índole sentimental y destacó la importancia del sistema de asistencia psicológica gratuita que ofrece la fuerza de seguridad.

Sobre el incremento de problemas de salud mental "en las nuevas generaciones de oficiales" dentro de la provincia de Entre Ríos reflexionó sobre la necesidad de una formación adaptada a los tiempos actuales y el rol fundamental de la contención familiar en la prevención del suicidio.

Policia de Villaguay suicidios policías

El hecho

Efectivos de la Policía de Villaguay evitaron que un compañero, de 34 años, se autolesionara en la vía pública. El hecho ocurrió frente al cine Berisso de esa ciudad. Allí debieron intervenir para asistir a un cabo que presta servicios en la comisaría primera, que atravesaba una crisis emoconal. De acuerdo a los datos conocidos, el funcionario se encontraba asignado a tareas de custodia perimetral en el sector donde, días atrás, se había producido la explosión de un restobar, hecho que dejó varios heridos y generó fuerte conmoción en Villaguay.

En ese contexto, el efectivo se habría apartado momentáneamente de su puesto y se ubicó en un kiosco situado frente al cine. Fue allí donde otros policías advirtieron que atravesaba una situación crítica y actuaron de inmediato para contenerlo.

Al respecto el comisario señaló que se trató de "una situación de crisis de tipo emocional. Por pedido de él y de la familia, no quisiera entrar en detalles respecto a la situación que él estaba viviendo. Simplemente decirle que tuvo que ver con una cuestión de índole sentimental. Estaba muy deprimido. Nosotros ya veníamos trabajando y apoyándolo. Y el fin de semana aparentemente pasó algo que a él lo deprimió y estaba muy afligido. Tuvo un instante de desconcierto en su personalidad. Rápidamente, cuando tomamos conocimiento de esta situación, fui al lugar personalmente. Personal policial llegó primero en un patrullero y logró contenerlo. Se procedió a la retención de su armamento y ya está iniciando un tratamiento psicológico con la asistencia gratuita de la Policía", expresó.

Luego el comisario abundó en detalles: "En un momento comenzó a llorar y se sentó en una mesa de un kiosco que estaba enfrente del lugar que le tocaba custodiar, que es donde pasó la lamentable explosión. Se sentó ahí, puso su armamento sobre la mesa y eso llamó mucho la atención de las personas que estaban en el lugar. Obviamente dieron conocimiento a la Policía y se trató de actuar de la manera más rápida posible y gracias a Dios no pasó a mayores y estamos trabajando fuertemente en la contención".

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Policías como parte de la sociedad

El jefe departamental se refirió a la contención social: "La sociedad está pasando por un momento de aflicción, sobre todo la provincia de Entre Ríos, donde se ve por las estadísticas que tenemos elevados índices de ocurrencia de suicidios. La Policía no escapa a esta realidad y tenemos que hacer un esfuerzo conjunto interdisciplinario para tratar de mejorar la situación de las personas", consideró.

Sobre las crisis de las personas jóvenes señaló: " Las generaciones van cambiando. Los jóvenes de hace 30 años atrás no son los mismos que los de hoy en día. Tengo hijos adolescentes y no son los mismos que éramos nosotros a esa edad. Los factores hay que estudiarlos. No somos especialistas tampoco, y por eso recurrimos a la ayuda de los profesionales que estudian esta materia", indicó .

En cuanto a la formacion profesional de la Policía dijo que "hay que trabajar fuertemente de manera interdisciplinaria. Los institutos y planes de formación a lo largo de los años han tenido modificaciones para bien porque se van adecuando a los tiempos. Tal vez deberíamos seguir adecuando la formación a los tiempos que se viven hoy en día", se explayó.

Cristian Reisenhauer, jefe de la Departamental de Villaguay

Contención psicológica

Sobre la contención psicológica que reciben los policías señaló que se empezó a trabajar en 2000. "Antes de eso la contención psicológica era nula. Hoy hay un montón de canales gratuitos que ponemos a disposición constantemente del personal. Lo vamos canalizando a través de los mandos intermedios a los cuales les insistimos en la necesidad de charlar, ver actitudes del personal y ponerles a disposición las herramientas de atención psicológica dispuestas en toda la provincia".

"Personalmente creo que tiene mucho que ver con la crianza, con la preocupación de los padres y la conformación de las familias. Yo creo que hay que volver a las bases de la crianza familiar, de padres que se hagan responsables de sus hijos, que les den contención, cariño y amor. La educación es la base de todo lo que a nosotros nos puede hacer buenas personas", puntualizó.