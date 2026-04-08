Ley de Glaciares: ambientalistas se movilizan en Entre Ríos

Ambientalistas y organizaciones sociales de Parana, Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, se movilizan para rechazr los cambios a la Ley de Glaciares

Ambientalistas y organizaciones sociales de Parana, Concordia, Concepción del Uruguay y Colón, se movilizan para rechazr los cambios a la Ley de Glaciares

Distintas organizaciones sociales y ambientalistas se movilizarán en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos para rechazar las modifcaciones a la Ley de Glaciares que el Gobierno intenta hoy dar sanción definitiva, en la Cámara de Diputados.

El objetivo es visibilizar la preocupación por los cambios a la normativa que regula la protección de los glaciares y las reservas estratégicas de agua. Se desarrollarán en todo el país tras el tratamiento exprés para modificar La ley de Gaciares en beneficio de las mineras, y para porteger las reservas de agua dulce.

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Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Colón realizarán concentraciones en espacios públicos, bajo distintas consignas.

En Paraná la Multisectorial por los Humedales convocó a partir de las 17 en la esquina de Urquiza y San Martín, bajo la consigna “No tienen licencia social”.

En Concordia, la concentración será a las 18 en la esquina de Entre Ríos y Mitre, convocada por Colectivo EcoSocial, en defensa de los glaciares y el agua.

En Concepción del Uruguay el epicentro será en Antártida Argentina 278, a partir d elas 18. Ambientalistas de Colón, en tanto, se concentrarán a las 18 en la zona portuaria sonde realizarán una asamblea bajo el lema "No a la refinería”.

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El martes en plenario de las Comisiones de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano y Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados le dio dictamen al proyecto de ley que modifica la ley 26.639, de Presupuestos Mínimos para la Protección de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

El texto tiene media sanción del Senado y será debatido en el recinto de la Cámara baja en una sesión especial convocada a partir de las 15 horas. Luego de las audiencias públicas, invitados especiales asistieron hoy al plenario en calidad de expositores.

Marcelo Orrego, gobernador de la provincia de San Juan, anifestó su “compromiso con la ley de glaciares”. “Se los dice una persona que viene de una provincia donde el 83% son montañas, un 3% es cultivable y lo demás es desierto, así que imagínense el significado que el agua tiene para nosotros. Es un recurso de muchísimo valor, que cuidamos mucho porque, en definitiva, tiene que ver con el cuidado de nuestra tierra y nuestra gente”, expresó el gobernador.

“Estamos a favor de la ley de glaciares, claramente hay que cuidar esas masas de hielo que tienen una función hídrica”, argumentó también Orrego. “Parece que hablar de minería es hablar en contra del ambiente y hoy hablar de minería es hablar de ambiente, porque viene la transición energética y precisa de minerales críticos como el litio y el cobre”, añadió.

En este sentido, el mandatario provincial remarcó: “Yo quiero una minería sustentable, amigable con el ambiente, eso es de lo que estamos convencidos”.