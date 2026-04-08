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Más de 350 personas ya fueron capacitadas en Ley Micaela en lo que va de 2026

Las capacitaciones en ley Micaela abordan contenidos vinculados a la perspectiva de género y las violencias contra las mujeres

8 de abril 2026 · 13:06hs
Más de 350 personas ya fueron capacitadas en Ley Micaela en lo que va de 2026

En los primeros meses de 2026, ya se capacitaron más de 350 personas a través de cinco jornadas desarrolladas en distintos ámbitos, dando cuenta del sostenimiento y la ampliación de esta política pública en el territorio. En ese marco, se prevé la realización de nuevas instancias durante abril, profundizando el alcance de estas acciones.

El martes se desarrolló una nueva jornada de capacitación en el Consejo General de Educación (CGE), destinada a trabajadores administrativos y docentes del organismo. La instancia fue acompañada por la directora de Mujeres, Joaquina Brondi, quien destacó la importancia de generar espacios participativos: "Es una propuesta con una dinámica muy amena, que invita al intercambio y al debate, y que busca que cada uno pueda llevarse herramientas para su vida cotidiana y para el desarrollo de sus tareas". Asimismo, valoró el inicio de este proceso de formación y el compromiso de los equipos, señalando que esta "es la primera de muchas instancias que se van a seguir desarrollando en el marco del programa de formación que prevé la ley".

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Ley Micaela
M&aacute;s de 350 personas ya fueron capacitadas en Ley Micaela en lo que va de 2026

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Perspectiva de género

Las capacitaciones son impulsadas por la Dirección de Mujeres, dependiente de la Secretaría de Políticas del Cuidado de Entre Ríos, en el marco de la Ley Provincial N° 10.768, de adhesión a la Ley Nacional N° 27.499, Ley Micaela. Si bien la normativa establece la formación obligatoria para quienes se desempeñan en la función pública, la provincia promueve su extensión a otros espacios institucionales, fortaleciendo el trabajo articulado con diferentes sectores, como los clubes u otras asociaciones civiles que lo requieran.

Los encuentros abordan contenidos vinculados a la perspectiva de género y las violencias contra las mujeres, con el objetivo de revisar prácticas, identificar desigualdades y brindar herramientas para su abordaje en los ámbitos laborales. De este modo, se busca contribuir a la construcción de espacios más justos, inclusivos y libres de violencia.

Ley Micaela Mujeres Capacitaciones abril
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