"Psicoanálisis en el bar": conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

“Psicoanálisis en el bar” es un proyecto cultural que propone sacar el discurso psicoanalítico de los espacios tradicionales para situarlo en ámbitos cotidianos

“Psicoanálisis en el bar” es un proyecto cultural y clínico independiente creado y coordinado por Germán Croci que propone sacar el discurso psicoanalítico de los espacios tradicionales para situarlo en ámbitos cotidianos. La iniciativa se desarrolla a través de encuentros abiertos en bares, donde el intercambio se construye a partir del diálogo entre el psicoanálisis, el arte y la experiencia urbana.

La propuesta reúne conversaciones, mesas de debate e intervenciones artísticas en un mismo espacio. Durante cada jornada, el bar se transforma de manera simbólica en un territorio de pensamiento y circulación de ideas, donde participan psicoanalistas, escritores, artistas, músicos y público general.

Los encuentros abordan temas vinculados a la subjetividad contemporánea, como el amor, el síntoma, la vida cotidiana y las tensiones propias de la cultura actual. La dinámica parte de un disparador conceptual o clínico presentado por los invitados, a partir del cual se habilita un intercambio con los asistentes que incluye preguntas, lecturas e intervenciones en vivo.

El próximo encuentro será el 16 de abril a las 20 en Parientes del Bar, ubicado en la esquina de Salta y Nogoyá, en Paraná. En esta oportunidad, el eje de la jornada será “¿Qué hacemos, cuando hacemos psicoanálisis?”, con la participación de Ignacio Neffen y Manu Mántica, quienes propondrán una reflexión sobre la práctica psicoanalítica en su dimensión actual, sus efectos y sus límites.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 6.000 pesos y en puerta costarán 7.000. Las reservas pueden realizarse al 343 4713062.

Desde su creación, el proyecto se sostiene de manera autogestiva y ha desarrollado múltiples encuentros en bares y espacios culturales de ciudades como Paraná, Santa Fe y Rosario. En cada edición, convoca a nuevos participantes y propone ejes específicos que orientan la conversación.

La iniciativa recupera el bar como un espacio de encuentro cultural y apuesta a generar un cruce entre el psicoanálisis y las prácticas artísticas, con el objetivo de habilitar nuevas formas de lectura sobre la subjetividad y promover el pensamiento en relación directa con la vida cotidiana.