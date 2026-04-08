Uno Entre Rios | Escenario | Psicoanálisis en el bar

"Psicoanálisis en el bar": conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

“Psicoanálisis en el bar” es un proyecto cultural que propone sacar el discurso psicoanalítico de los espacios tradicionales para situarlo en ámbitos cotidianos

8 de abril 2026 · 15:55hs
Manu Mántica e Ignacio Neffen

Manu Mántica e Ignacio Neffen

“Psicoanálisis en el bar” es un proyecto cultural y clínico independiente creado y coordinado por Germán Croci que propone sacar el discurso psicoanalítico de los espacios tradicionales para situarlo en ámbitos cotidianos. La iniciativa se desarrolla a través de encuentros abiertos en bares, donde el intercambio se construye a partir del diálogo entre el psicoanálisis, el arte y la experiencia urbana.

Conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

La propuesta reúne conversaciones, mesas de debate e intervenciones artísticas en un mismo espacio. Durante cada jornada, el bar se transforma de manera simbólica en un territorio de pensamiento y circulación de ideas, donde participan psicoanalistas, escritores, artistas, músicos y público general.

a dias del show, crece la expectativa por el regreso de don osvaldo

A días del show, crece la expectativa por el regreso de Don Osvaldo

3 monos llega a parana con un show junto a ruedas de metal

3 Monos llega a Paraná con un show junto a Ruedas de Metal

Los encuentros abordan temas vinculados a la subjetividad contemporánea, como el amor, el síntoma, la vida cotidiana y las tensiones propias de la cultura actual. La dinámica parte de un disparador conceptual o clínico presentado por los invitados, a partir del cual se habilita un intercambio con los asistentes que incluye preguntas, lecturas e intervenciones en vivo.

El próximo encuentro será el 16 de abril a las 20 en Parientes del Bar, ubicado en la esquina de Salta y Nogoyá, en Paraná. En esta oportunidad, el eje de la jornada será “¿Qué hacemos, cuando hacemos psicoanálisis?”, con la participación de Ignacio Neffen y Manu Mántica, quienes propondrán una reflexión sobre la práctica psicoanalítica en su dimensión actual, sus efectos y sus límites.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 6.000 pesos y en puerta costarán 7.000. Las reservas pueden realizarse al 343 4713062.

Desde su creación, el proyecto se sostiene de manera autogestiva y ha desarrollado múltiples encuentros en bares y espacios culturales de ciudades como Paraná, Santa Fe y Rosario. En cada edición, convoca a nuevos participantes y propone ejes específicos que orientan la conversación.

La iniciativa recupera el bar como un espacio de encuentro cultural y apuesta a generar un cruce entre el psicoanálisis y las prácticas artísticas, con el objetivo de habilitar nuevas formas de lectura sobre la subjetividad y promover el pensamiento en relación directa con la vida cotidiana.

LEER MÁS: Nito Artaza: "Nos damos el gusto de disfrutar esta gira como amigos"

Psicoanálisis en el bar conversaciones Público Manu Mantica
Noticias relacionadas
cuatro escenarios y gran expectativa para el festival tribus

Cuatro escenarios y gran expectativa para el Festival Tribus

estudiantes de canto popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el auditorio walter heinze

Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

arte en conexion inicia su segunda temporada con una propuesta inmersiva en el domo del mirador tec

"Arte en Conexión" inicia su segunda temporada con una propuesta inmersiva en el Domo del Mirador TEC

un ciclo cultural convoca a artistas y publico en complejo la tranquera

Un ciclo cultural convoca a artistas y público en Complejo La Tranquera

Ver comentarios

Lo último

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Ultimo Momento
Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Atlético golpeó en Barcelona con un golazo de Julián Álvarez

Antonella Reding y Paula Pedrozo, nuevamente citadas para Las Yaguaretés

Antonella Reding y Paula Pedrozo, nuevamente citadas para Las Yaguaretés

Ley de Glaciares: incidentes entre la Policía y los manifestantes cerca del Congreso

Ley de Glaciares: incidentes entre la Policía y los manifestantes cerca del Congreso

Policiales
Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Muerte del enfermero entrerriano: confirmaron que las tres ampollas de fentanilo pertenecen a HLB Pharma

Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse

Disparos cerca de una escuela en Paraná: alumnos debieron resguardarse

Intento de suicidio en Villaguay: jefe de Policía habló crisis sentimental

Intento de suicidio en Villaguay: jefe de Policía habló "crisis sentimental"

Camión despistó sin consecuencias en la autovía 14

Camión despistó sin consecuencias en la autovía 14

Revés judicial para narco peruano condenado en Entre Ríos a siete años de cárcel

Revés judicial para narco peruano condenado en Entre Ríos a siete años de cárcel

Ovación
Zamira Beber e Iván Frutos exponen sus títulos provinciales

Zamira Beber e Iván Frutos exponen sus títulos provinciales

Recreativo recibe a Sionista por la Liga Federal

Recreativo recibe a Sionista por la Liga Federal

Antonella Reding y Paula Pedrozo, nuevamente citadas para Las Yaguaretés

Antonella Reding y Paula Pedrozo, nuevamente citadas para Las Yaguaretés

Liga Federal: Urquiza de Santa Elena ganó en Santa Fe y es líder

Liga Federal: Urquiza de Santa Elena ganó en Santa Fe y es líder

River debuta de visitante ante Blooming en Bolivia

River debuta de visitante ante Blooming en Bolivia

La provincia
Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Reforma previsional: los diputados de Más Para Entre Ríos pidieron a Rogelio Frigerio conocer el proyecto

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Este viernes aumentará el peaje en la Autovía 14

Psicoanálisis en el bar: conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

"Psicoanálisis en el bar": conversaciones sobre subjetividad en un formato abierto al público

Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

Arte en Conexión inicia su segunda temporada con una propuesta inmersiva en el Domo del Mirador TEC

"Arte en Conexión" inicia su segunda temporada con una propuesta inmersiva en el Domo del Mirador TEC

Dejanos tu comentario