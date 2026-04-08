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Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

La Licenciatura en Canto Popular de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER realizará una nueva jornada de conciertos

8 de abril 2026 · 15:39hs
Estudiantes de Canto Popular presentan conciertos de rock, pop, jazz y blues en el Auditorio Walter Heinze

La Licenciatura en Canto Popular de la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de UADER realizará una nueva jornada de conciertos con la participación de sus estudiantes. La actividad será el viernes 10 de abril en el Auditorio Walter Heinze, ubicado en Italia 61, con entrada libre y bono contribución a beneficio de la cooperadora.

Conciertos de Canto Popular reúnen rock, pop, jazz y blues

La programación comenzará a las 19:30 con un repertorio de rock y pop, a cargo de alumnos de las cátedras Taller de Canto Rock y Pop II, IV y V. Luego, desde las 21, será el turno del jazz y el blues, con presentaciones de los talleres de Canto Jazz y Blues III y V.

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La propuesta forma parte de las instancias formativas de la carrera y permite a los estudiantes presentar en vivo el trabajo desarrollado durante el año, en un espacio que promueve el intercambio con el público y el fortalecimiento de la práctica escénica.

Desde la organización destacaron la importancia de estos conciertos como espacios de aprendizaje y circulación, donde se ponen en juego distintos estilos y abordajes vocales dentro de la música popular.

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