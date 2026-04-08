Boca conocerá a su próximo rival de Copa Argentina

Sarmiento de Junín y Tristán Suárez se enfrentarán desde las 21.10 en cancha de Arsenal. El ganador de esta serie enfrentará a Boca en los 16avos de final

Sarmiento de Junín, equipo que compite en la Liga Profesional, y Tristán Suárez, rival de Patronato en la Primera Nacional se enfrentarán este miércoles desde las 21.10, en el Estadio Julio Humberto Grondona por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El ganador enfrentará a Boca en la siguiente instancia.

El Verde viene de obtener dos triunfos importante en su objetivo por conservar la plaza en la máxima categoría del fútbol argentina. En primer instancia los dirigidos por el ex-DT de Patronato Facundo Sava le ganaron 2 a 0 a Aldosivi de Mar del Plata. En su última presentación derrotaron 2a 1 a Barracas Central.

En lo que respecta a los playoffs, Sarmiento está 10° con 16 puntos y quedó a un paso de estar entre los ocho mejores de la Zona B.

Tristán Suárez llega envalentonado al debut en la Copa Argentina. El Lechero es el líder de la Zona B de la Primera Nacional con 15 puntos, producto de 4 triunfos y 3 empates, en siete fechas disputadas. Los dirigidos por Jose María Martínez, invictos en la temporada, acumulan tres victorias al hilo y buscarán llevarse el triunfo en Sarandí para jugar ante Boca.

Probables formaciones de Sarmiento y Tristán Suárez

Sarmiento: Thiago Ayala; Santiago Salle, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Facundo Alaggia, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Pablo Magnín y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Kevin Colli, Alejandro Molina, Maximiliano Luayza, Angel Almada; Augusto Berrondo. DT: Jose María Martínez.