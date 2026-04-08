Zamira Beber e Iván Frutos exponen sus títulos provinciales

Los púgiles locales Zamira Beber e Iván Frutos pelearán este viernes en el Club Palma Juniors, donde arriesgarán los cinturones de la Federación Entrerriana.

El Club Palma Juniors será el escenario de otra cita del deporte de los puños en Paraná. El viernes se llevará a cabo una velada amateur, que tendrá como atracción principal a los locales Zamira Beber e Iván Frutos exponiendo sus relativos títulos de la Federación Entrerriana de Box (FEB).

Voltia Beber arriesgará por tercera su corona provincial de la categoría Hasta 57 kilos, cuando se enfrente con la colonense Jenifer Chávez en el duelo de semifondo del festival.

Mientras que la Parka Frutos defenderá por segunda ocasión el cetro FEB de la división Hasta 75 kilos contra el concordiense Elián Díaz en la pelea principal de la noche.

Además, el evento contará con otros 10 enfrentamientos entre los boxeadores locales y de otras localidades. El espectáculo, que tiene su inicio pautado para las 21, es organizado por el gimnasio Payabox. Las entradas anticipadas tienen un valor de 10.000 pesos, mientras que en puerta costarán 12.000 pesos.

La ansiedad de los campeones de la Federación Entrerriana de Box

Durante los días previos a un compromiso importante, pareciera ser que para los protagonistas las horas pasan con mayor lentitud que lo habitual. Las ansias se apoderan de los deportistas, que desean que llegue el momento, en primer lugar, de cumplir con el pesaje oficial y, luego, subirse al cuadrilátero.

UNO se reunió con los dos campeones que pelearán este viernes, quienes comentaron cómo se encuentran de cara a sus respectivos compromisos.

Quien habló primero, que a pesar de su timidez se fue soltando tal como lo hace en el ring, fue Zamira Beber.

“Me siento bien, en mis últimas prácticas he terminado cansada por la intensidad de los entrenamientos, pero me siento lista para defender mi cinturón, así que estoy metiéndole duro a cada trabajo que realizo en el gimnasio. Quiero que el cinturón quede en casa y estoy preparada para eso”, comentó la pupila de Nicolás Pagliaruzza, quien a pesar de su seriedad aseguró estar “muy contenta por volver a pelear y medirme con una nueva rival”.

Además, contó que pudo ver videos de Chávez, su adversaria, a la que calificó como “muy buena boxeadora, muy técnica. Por eso hice muchas sesiones de guanteo con sparrings técnicos y creo que será una linda pelea”.

Beber viene con rodaje, ya que en el último mes combatió en dos ocasiones, entre ellas en el estadio de la Federación Argentina de Box (FAB) donde se enfrentó con la campeona nacional Delfina Arancibia.

“Por suerte vengo con bastante actividad y eso es bueno para mí. Además cumplí un sueño, que fue poder pelear en la Federación Argentina, donde tuve una muy linda experiencia y me ayudó mucho para seguir aprendiendo. Pude implementar distintos estilos de pelea, en los que me sentí cómoda. Estoy trabajando mucho en entrar y salir para pelear en la media y larga distancia, evitando intercambiar golpes constantemente. Ojalá esa pelea me haya servido para que se me abran nuevas puertas próximamente”, concluyó la joven peleadora.

frutos y beber Iván Frutos, el cinturón de la Federación Entrerriana de Box y Zamira Beber. Víctor Ludi/UNO

Por su parte, Iván Frutos habló de las responsabilidades que tienen los pugilistas que arriesgan sus títulos: “el campeón debe demostrar en cada pelea porqué tiene el cinturón y debe estar siempre a la altura de las circunstancias. Si bien como campeón y por ser local, sé que es el retador el que debe esforzarse un poquito más para convencer a los jueces, yo debo revalidar el título en cada pelea y demostrar porque soy el campeón, sin dejar ningún tipo de dudas sobre el ring. Y si me ganan, que sea porque mi rival fue mejor”.

Cuando se refirió a Díaz, su rival, lo describió como “un peleador más alto que yo, que puede boxear desde lejos o cruzarse. De todos modos y sin subestimarlo, no creo que sea más complicado que los boxeadores con los que ya me he enfrentado”.

El discípulo de Juan Espíndola es de los boxeadores que presiona durante todo el combate, intentando llevas las acciones a la corta distancia, el cuerpo a cuerpo.

“Me siento cómodo presionando y llevando a mis rivales al cuerpo a cuerpo –habló a su estilo–, con los riesgos que esto implica, pero creo que estoy preparado para boxear a la distancia o utilizar mañas para ensuciar la pelea cuando sea necesario. Creo que uno puede tener un plan de pelea que intenta imponer, pero debe saber adaptarse a las distintas circunstancias del combate”.

Para darle un final a la charla, Frutos comentó cuáles son sus planes para un mediano plazo: “primero quiero ganar este viernes y, luego, estaré enfocado en participar del torneo regional en mayo, disfrutar de la experiencia e intentar clasificar al torneo nacional. Si se da esto, después tal vez apunte a dar el paso al profesionalismo”.

La cartelera en el Club Palma Juniors

Germán Argañaraz vs Kevin Cis – Hasta 53 kilos

Bautista Albornoz vs Aquiles Lazarillo – Hasta 64 kilos

Lucio Bourbotte vs Tiago Cattaneo – Hasta 75 kilos

Axel Schilling vs Jonathan Gómez – Hasta 69 kilos

Agustín Ramírez vs Joaquín Noguera –Hasta 64 kilos

Pedro Beckman vs José Tornacue – Hasta 64 kilos

Tony Valdez vs Dylan Zapata – Hasta 64 kilos

Francisco Almirón vs Leonardo Alviso –Hasta 60 kilos

Jorgelina Cantero vs Ailén Argañaraz –Hasta 52 kilos

Miqueas Brites vs Walter Gonzáles – Hasta 91 kilos

Zamira Beber vs Jenifer Chávez – Hasta 57 kilos

Iván Frutos vs Elián Díaz – Hasta 75 kilos