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Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Cada año, esta fecha rinde homenaje a la empanada, uno de los platos más representativos del país y a su enorme variedad regional

8 de abril 2026 · 14:41hs
Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina
Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

La empanada de pescado de río es un plato que se identifica fuertemente con Paraná.

Gentileza: Facebook El Viejo Villalba

La empanada de pescado de río es un plato que se identifica fuertemente con Paraná.
Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Foto: UNO/Mateo Oviedo
Para muchos

Para muchos, la empanada tradicional de carne salada es la favorita
Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Todos los 8 de abril se celebra el Día de la Empanada, un festejo que exalta las cualidades de esta comida típica de la Argentina. Aunque el origen de la efeméride está fijado en el extranjero, lo que a su vez le da su carácter de Día Mundial, el epicentro de la fiesta está en la Argentina. Esto se debe a que la geografía nacional ofrece distintas variedades de esta preparación básica, que surgió de la necesidad de contener viandas en panes para comerlas en el camino.

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Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Día de la Empanada: por qué se celebra hoy y su historia en la Argentina

Así, no sorprende que un país tan vasto y mayormente llano como la Argentina, donde por siglos se impuso la parsimonia de los viajes en carreta, se favoreció el desarrollo de la empanada, primero por necesidad en la travesía y, más tarde, por puro gusto culinario.

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Cuál es el origen de la empanada en la Argentina

Hay que destacar que el origen de la empanada es difuso, aunque su lugar de nacimiento suele referenciarse en la antigua Persia, actualmente Irán. Allí, al calor de los largos viajes por el desierto, surgieron algunas de las primeras variantes de este plato, que aún hoy pueden conseguirse: el Fatay, la Sfiha, las Samosas y los Piroshki.

Empanada árabe.jpg

La invasión mora de la Península Ibérica llevó estas preparaciones a la tierra disputada por siglos entre el Islam y el cristianismo. Cuando este último se impuso finalmente en 1492, las empanadas ya eran parte de la cultura española, y todavía tienen un lugar destacado en las recetas de Galicia o Asturias, por ejemplo.

La conquista de América tuvo como una de sus infinitas derivaciones la llegada de este tipo de preparaciones al continente, donde el paso del tiempo, la geografía y las costumbres de las distintas latitudes le dieron repulgues, formas de cocción y rellenos distintos.

empanadas de pescado Puerto Sánchez Semana Santa .jpg

Las variantes más famosas se estructuraron alrededor de la región andina, de donde surgieron como especialidades en Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero, por nombrar solo algunos puntos cardinales de la empanada.

Las diferencias son pronunciadas y causa de debate eterno: las tucumanas no pueden prescindir del jugo, los catamarqueños le suman papa hervida y cortada en daditos, mientras que los salteños buscan destacar con la sazón de su relleno, entre otros matices provinciales que vistos desde lejos forman una identidad nacional.

Fiesta de la Empanada de Pescado

Influenciada por su puerto y el contacto entre criollos, latinos y europeos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires incorporó todas estas recetas y también creó su propia escuela de empanadas, cómo puede degustarse actualmente en la Avenida Corrientes o en otros lugares donde proliferan locales que sirven este tipo de comida.

Para muchos, las empanadas tradicionales son las favoritas.jpg
Para muchos, la empanada tradicional de carne salada es la favorita

Para muchos, la empanada tradicional de carne salada es la favorita

La importancia de la empanada en la cocina nacional está incluso tipificada, desde que fueron declaradas Patrimonio Cultural Alimentario y Gastronómico Argentino por la Secretaría de Cultura de la Nación.

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