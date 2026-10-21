Rosario: confirman el cierre de la planta de Electrolux y el despido de los trabajadores

Horas antes de que venciera la conciliación obligatoria, se acordó la desvinculación de casi dos centenares de trabajadores en la fábrica de Rosario.

Un día antes del fin de la conciliación obligatoria, Electrolux confirmó el cierre de la planta de Rosario.

El cierre de la planta de Electrolux en Rosario (Santa Fe) quedó formalizado tras un acuerdo entre la multinacional y los trabajadores que continuaban en el establecimiento. El lunes, un día antes del vencimiento de la conciliación obligatoria, se acordó que los 200 empleados que permanecían en la fábrica cobrarán las indemnizaciones calculadas según la legislación laboral anterior, más el equivalente a cinco salarios adicionales.

La medida pone fin a una etapa de sucesivos recortes en la actividad industrial. Los freezers eran el último producto que se fabricaba en el establecimiento. La multinacional continuará operando comercialmente en el país pero se abastecerá de importados.

Un día antes del fin de la conciliación obligatoria, Electrolux confirmó el cierre de la planta de Rosario.

“No nos resignamos y seguimos pidiendo la reapertura de la empresa”, dijo Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario. En ese sentido, el dirigente gremial reiteró el rechazo a la postura empresarial y su exigencia de que “se termine”, con la política de importaciones y “se apueste a la producción local”, publicó La Capital.

El cierre es otro golpe para la rama de línea blanca, que tiene en Rosario su principal polo productivo. Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector trabaja apenas al 40,2%.