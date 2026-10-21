Uno Entre Rios | El País | Rosario

Rosario: confirman el cierre de la planta de Electrolux y el despido de los trabajadores

Horas antes de que venciera la conciliación obligatoria, se acordó la desvinculación de casi dos centenares de trabajadores en la fábrica de Rosario.

21 de octubre 2026 · 11:17hs
Un día antes del fin de la conciliación obligatoria

Un día antes del fin de la conciliación obligatoria, Electrolux confirmó el cierre de la planta de Rosario.

El cierre de la planta de Electrolux en Rosario (Santa Fe) quedó formalizado tras un acuerdo entre la multinacional y los trabajadores que continuaban en el establecimiento. El lunes, un día antes del vencimiento de la conciliación obligatoria, se acordó que los 200 empleados que permanecían en la fábrica cobrarán las indemnizaciones calculadas según la legislación laboral anterior, más el equivalente a cinco salarios adicionales.

La medida pone fin a una etapa de sucesivos recortes en la actividad industrial. Los freezers eran el último producto que se fabricaba en el establecimiento. La multinacional continuará operando comercialmente en el país pero se abastecerá de importados.

Un día antes del fin de la conciliación obligatoria, Electrolux confirmó el cierre de la planta de Rosario.

Un día antes del fin de la conciliación obligatoria, Electrolux confirmó el cierre de la planta de Rosario.

“No nos resignamos y seguimos pidiendo la reapertura de la empresa”, dijo Antonio Donello, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario. En ese sentido, el dirigente gremial reiteró el rechazo a la postura empresarial y su exigencia de que “se termine”, con la política de importaciones y “se apueste a la producción local”, publicó La Capital.

El cierre es otro golpe para la rama de línea blanca, que tiene en Rosario su principal polo productivo. Según el último informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), el sector trabaja apenas al 40,2%.

Rosario Electrolux
Noticias relacionadas
Los referentes del Frente de Sindicatos Unidos presentaron el cálculo actualizado del salario mínimo que reclaman.

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

diputados se encamina a una maratonica sesion con discapacidad y endeudamiento familiar

Diputados se encamina a una maratónica sesión con discapacidad y endeudamiento familiar

Malvinas: el Tribunal del Mar fijó audiencias por el reclamo argentino contra la explotación petrolera.

Malvinas: el Tribunal del Mar fijó audiencias por el reclamo argentino contra la explotación petrolera

El Indec informó que la industria manufacturera sigue en terreno negativo. 

Indec: la industria manufacturera sigue en terreno negativo

Ver comentarios

Lo último

Catamarca: murió un niño por ameba comecerebros: cerraron termas para investigar

Catamarca: murió un niño por ameba "comecerebros": cerraron termas para investigar

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Ultimo Momento
Catamarca: murió un niño por ameba comecerebros: cerraron termas para investigar

Catamarca: murió un niño por ameba "comecerebros": cerraron termas para investigar

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Hotesur y Los Sauces: habrá un juicio único contra Cristina y Máximo Kirchner

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

Un nene pidió un cumpleaños del Quini 6 y su familia lo hizo realidad

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

FRESU calculó en más de $3 millones el salario mínimo, vital y móvil

Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Paraná tendrá una nueva noche de jazz con entrada libre en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

Policiales
Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Condenaron por narcotráfico a un empresario de Entre Ríos: le dieron más de seis años de cárcel

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Autovía 14: un automóvil se incendió en plena marcha

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Paraná: la Policía identificó al sospechoso tras un robo a una panadería y recuperó los elementos

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

Condenaron a pareja por narcomensajería: vendía droga por delivery

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

La Multisectorial por los Derechos Humanos de Concordia denuncia hostigamiento policial

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

OCA: trabajadores acataron conciliación obligatoria

SMN: miércoles agradable y jueves con lluvias y tormentas

SMN: miércoles agradable y jueves con lluvias y tormentas

Verdulerías: calabaza, papa, cebolla y morrón rojo encabezan las subas

Verdulerías: calabaza, papa, cebolla y morrón rojo encabezan las subas

Entre Ríos: el miércoles estará agradable y el jueves llegarían lluvias y tormentas

Entre Ríos: el miércoles estará agradable y el jueves llegarían lluvias y tormentas

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Sedapper inició una nueva etapa con una marcha por Paraná

Dejanos tu comentario