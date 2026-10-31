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Victoria Villarruel lanzó un programa de desendeudamiento para los empleados del Senado

Victoria Villarruel define el objetivo del programa como un mecanismo excepcional de asistencia destinado a los empleados de planta permanente y planta transitoria.

31 de octubre 2026 · 18:02hs
Bullrich le ordenó por X a Victoria Villarruel que se levante de la sesión. La vicepresidenta le respondió duramente.

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En medio de la tensa calma entre los sectores que integran el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarruel se vuelve a diferenciar y aprobó el Programa de Alivio Financiero para el personal del Senado. Se trata de un adelanto excepcional de haberes a tasa cero equivalente a tres sueldos con la posibilidad de financiar la devolución hasta en nueve pagos mensuales.

La medida se oficializó este viernes a través del decreto administrativo 630/2026 firmado por la titular de la Cámara alta. En el documento, Villarruel define el objetivo del programa como un mecanismo excepcional de asistencia económica destinado a los empleados de planta permanente y planta transitoria con al menos un año de antigüedad.

Críticas al contexto económico

No obstante, la vicepresidenta de la Nación deslizó una serie de críticas al contexto económico actual: “Las condiciones económicas que atraviesa el país han tenido incidencia directa en la economía de los hogares, generando, entre otras consecuencias, una mayor utilización del crédito para afrontar gastos corrientes y un incremento de las obligaciones financieras que deben atender mensualmente las familias”.

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Y luego, invoca el informe del Banco Central que la oposición llevó a la Cámara de Diputados para emplazar el Endeudamiento Familiar. Según el informe de Inclusión Financiera del BCRA en Argentina hay 20,3 millones de personas que registran algún tipo de financiamiento con un equivalente al 54,7% de la población adulta.

Asimismo, el decreto afirma que “el endeudamiento puede transformarse en un factor que compromete de manera significativa los ingresos de los trabajadores”, y añade que “esta realidad no resulta ajena al personal del Senado”.

En el final, el documento legislativo advierte que no serán contemplados en este programa (además de los trabajadores con una antigüedad menor al año) aquellos empleados sometidos a sumario administrativo, quienes hubieran presentado su renuncia y aquellos que tuvieran en trámite una jubilación ordinaria.

Victoria Villarruel Senado Desendeudamiento
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