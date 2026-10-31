Sobrecarga laboral: 8 de cada 10 docentes padecen problemas de salud

Encuesta de Ctera sobre más de 3.300 docentes expone problemas de salud por intensificación de jornada, multiempleo, bajos salarios y falencias edilicias

Encuesta de Ctera sobre más de 3.300 docentes expone problemas de salud por intensificación de jornada, multiempleo, bajos salarios y falencias edilicias

Encuesta de Ctera sobre más de 3.300 docentes expone problemas de salud por intensificación de jornada, multiempleo, bajos salarios y falencias edilicias

Encuesta de Ctera sobre más de 3.300 docentes expone problemas de salud por intensificación de jornada, multiempleo, bajos salarios y falencias edilicias

La Encuesta Nacional realizada por la CTERA sobre más de 3.300 docentes de todo el país expone una dramática intensificación de la jornada, salarios por debajo de la línea de pobreza, falencias edilicias y un severo impacto en la salud física y mental. El gremio ratificó sus demandas de reapertura paritaria y restitución del FONID.

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) presentó públicamente los resultados de su Encuesta Nacional de Salud y Condiciones de Trabajo Docente .

El estudio recoge la experiencia de 3.365 trabajadoras y trabajadores de la educación de 19 distritos, evidenciando una trama marcada por la intensificación de tareas, extensión no remunerada de la jornada escolar y deterioro de salarios en el marco de las políticas de ajuste.

En las palabras de la presentación oficial del informe, la conducción del gremio nacional enfatizó que "se trata no solo de malestares individuales, sino de condiciones estructurales que afectan el derecho a enseñar y aprender", remarcando que "defender las condiciones de trabajo de quienes enseñan es defender el derecho social a la educación", refiere Página Gremial.

Perfil de la muestra y alcance metodológico

El relevamiento se llevó a cabo mediante un cuestionario individual en línea aplicado entre noviembre y diciembre del año 2025. Del total de docentes encuestados, el 94% se desempeña en escuelas del sector estatal y el 77,2% corresponde a trabajadoras mujeres, confirmando la alta feminización del sector.

Asimismo, el 79,8% del colectivo se concentra en el tramo de entre 36 y 60 años. A pesar de que el 56,3% cuenta con una trayectoria de entre 11 y 25 años de antigüedad en las aulas, solo el 42% posee titularidad en su puesto de trabajo, mientras que el resto combina titularidades con interinatos y suplencias, un escenario de inestabilidad y acumulación de cargos.

Jornada laboral real

El informe pone en luz la brecha existente entre la carga horaria reglamentaria y el tiempo real de trabajo. Casi el 60% de los docentes encuestados trabaja más de 26 horas reloj semanales dentro del establecimiento escolar. Frente a estas exigencias, el 70,2% manifiesta sentirse sobrecargado habitualmente y un 37,2% percibe agobio laboral de forma permanente.

En este contexto, se agudiza en el nivel secundario, donde el 75% enseña en dos o más escuelas y el 35% tiene a su cargo más de 9 cursos.

Además, el 43% dedica más de 6 horas semanales adicionales en su hogar (y un 23,2% supera las 9 horas) a tareas de planificación, corrección y trámites administrativos. A ello se suma la invasión de las tecnologías en la vida privada: 90% responde mensajería laboral fuera del horario escolar y 98,7% utiliza su propio teléfono celular para garantizar la comunicación pedagógica e institucional.

Salud laboral y fallas de las ART

El deterioro de la salud constituye uno de los ejes más alarmantes de la investigación: 8 de cada 10 docentes (80,5%) afirmaron haber sufrido al menos un problema de salud en el último año de trabajo. Las dolencias más frecuentes se vinculan con patologías respiratorias, vocales, digestivas, osteoarticulares y afecciones de la salud mental.

Aunque el 75% relaciona sus padecimientos vocales y psicológicos directamente con las Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), la toma de licencias es baja (40% en disfonías), lo que favorece la cronificación de las enfermedades.

Por otro lado, en el 44,6% de los casos no se logra una cobertura efectiva por parte de las ART, ya sea por trabas burocráticas o por rechazo explícito. La legislación vigente en riesgos del trabajo continúa sin incluir las patologías psicológicas en su listado oficial de enfermedades profesionales.

Escuelas sin insumos y deterioro edilicio

En materia de infraestructura, el 60% de las y los docentes señala que el estado o mantenimiento de la escuela representa un problema cotidiano (siendo «muy importante» para un 25%).

En tanto, el 72,7% sufre falencias de climatización (frío o calor extremo) en las aulas y un 21,8% no cuenta con un suministro pleno de agua potable. Ante la escasez de recursos pedagógicos, 75% de los docentes financia de sus propios ingresos los materiales didácticos.

Caída de los salarios y la trampa del presentismo

El estudio documenta un desplome del salario real docente de entre el 24,2% y el 34,9%. Para el 77% de los encuestados, el sueldo docente constituye el único o principal ingreso familiar. Sin embargo, más de un tercio percibía ingresos por debajo de $1.000.000 a fines de 2025, un monto distante de la Canasta Básica Total ($1.257.329).

Esta asfixia económica se profundizó tras la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el freno a la Paritaria Nacional Docente.

En este marco, proliferan los esquemas de «presentismo»: el 43,5% cobra ítems ligados a la asistencia, y el 76,5% advierte que perder dicho monto perjudicaría de forma severa sus ingresos, obligándolos a acudir a dar clases aun estando enfermos.

Género y la "triple presencia" de cuidado

Al tratarse de un sector predominantemente femenino (77,2%), la sobrecarga laboral se combina con el trabajo no remunerado en el hogar.

En ese sentido, el 48,8% de la docencia tiene personas a cargo (niños, adultos mayores o personas con discapacidad), y al 85,7% de ellos les resulta dificultoso conciliar las tareas de cuidado con el trabajo escolar.

Asimismo, el 58,2% destina más de 4 horas diarias a labores domésticas, configurando una «triple presencia» que desgasta la salud integral de las trabajadoras.

Ejes de la acción e incidencia sindical

Frente al drástico recorte presupuestario aplicado sobre la educación pública (-98% en infraestructura, -97% en Conectar Igualdad y -77% en Formación Docente), la CTERA ratificó los puntos prioritarios de su pliego de reivindicaciones: