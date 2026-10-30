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Javier Milei apuntó otra vez contra los periodistas: "Seres cargados de maldad"

En una charla que brindó a alumnos de la Universidad Torcuato Di Tella, Javier Milei volvió a cargar contra los periodistas.

30 de octubre 2026 · 22:31hs
Javier Milei apuntó otra vez contra los periodistas.

Javier Milei apuntó otra vez contra los periodistas.

El presidente Javier Milei volvió a cuestionar a dirigentes políticos y a periodistas. Lo hizo durante una clase que brindó en la Universidad Torcuato Di Tella frente a una multitud de estudiantes de esa casa de estudios.

LEER MÁS: Javier Milei estalló en el Congreso: "Los corruptos son ustedes" y apuntó contra periodistas

Las expresiones de Javier Milei

Durante su exposición, el mandatario apuntó contra quienes, según afirmó, priorizan el resultado electoral por encima de otras consideraciones. “Son capaces de mentir con tal de ganar elecciones, en el fondo lo que están viendo es un ser detestable, ególatra”, sostuvo.

Milei también renovó sus críticas al periodismo. “Si esos seres cargados de maldad, los periodistas, se tomaran un segundo para escuchar, no dirían las estupideces que dicen”, expresó al comienzo de la charla. Luego vinculó sus diferencias con los medios con la eliminación de la pauta oficial y con cuestiones ideológicas.

Confirmó que publicará un libro

El Presidente aprovechó además la presentación para adelantar detalles de su próximo libro, que tendrá como eje “la política como moral”. Según explicó, la obra será publicada en noviembre y estará dividida en tres tomos.

El tercer volumen incluirá una especie de registro de los primeros dos años y medio de gestión. Milei indicó que se tratará de una “bitácora” elaborada durante los primeros 30 meses de gobierno y que contendrá unas 400 páginas.

La actividad estuvo reservada exclusivamente para estudiantes previamente inscriptos. El ingreso a la universidad estuvo acompañado por un fuerte operativo de seguridad, con presencia de efectivos de la Policía Federal y de Casa Militar.

En el interior del establecimiento se realizaron controles con escáneres y se verificaron las listas de asistentes antes del acceso al aula donde se desarrolló la exposición.

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