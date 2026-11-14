Cerraron 32.429 empresas y se perdieron 467.989 empleos registrados en lo que va del gobierno de Milei

Según un informe, durante los primeros tres años del gobierno de Javier Milei Cerraron 32.429 empresas y se perdieron 467.989 empleos registrados.

Cerraron 32.429 empresas y se perdieron 467.989 empleos registrados en lo que va del gobierno de Javier Milei.

La cantidad de empleadores o unidades productivas registradas volvió a caer en agosto y ya acumula una reducción de 32.429 desde noviembre de 2023, el mes previo a la asunción de Javier Milei. En ese período, el total pasó de 512.357 a 479.928, de acuerdo con los datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT).

La reducción continuó durante el octavo mes del año, cuando se registraron 139 empleadores menos que en julio. Ese mes, a su vez, había mostrado una baja de 948 respecto de junio, lo que confirma la persistencia de la tendencia descendente en la cantidad de unidades productivas registradas.

Sin embargo, según un informe de Fundar, la caída de agosto fue la más leve de los últimos 19 meses, período en el que se acumularon bajas mensuales consecutivas. En junio se habían perdido 709 empleadores y en mayo, 2371. En los primeros ocho meses de 2026, la disminución acumulada fue de 10.234 empleadores, mientras que en la comparación interanual la caída alcanzó a 14.353.

La reducción en la cantidad de empleadores también estuvo acompañada por una caída en el número de trabajadores cubiertos por el sistema. En noviembre de 2023 había 9.857.173 trabajadores registrados en la base de la SRT, mientras que en agosto pasado el total se redujo a 9.389.184. Esto representa 467.989 trabajadores menos desde el inicio de la gestión de Milei, de los cuales 30.378 corresponden a la caída registrada durante agosto.

Según un relevamiento de Fundar elaborado sobre la base de las estadísticas de la SRT, la caída del 6,3% en la cantidad de empresas empleadoras desde noviembre de 2023 es la más pronunciada para los primeros 33 meses de un gobierno desde 1996.

El nivel actual, además, es el más bajo desde julio de 2007 y se ubica 6.854 unidades por debajo del mínimo registrado durante la pandemia, en septiembre de 2021.

Otros datos que explican la baja

La reducción también se extendió a la mayoría de los sectores económicos. Según Fundar, 14 de las 18 actividades relevadas registran menos empresas que en noviembre de 2023. Las mayores caídas porcentuales se observaron en transporte y almacenamiento (-18,2%, equivalente a 7172 empresas menos), servicios inmobiliarios (-14,2%), construcción (-9,7%) e industria manufacturera (-8,9%, con 4423 unidades menos). En términos absolutos, el comercio fue el sector más afectado, con 9175 empresas menos, una reducción del 6,1%.

En contraste, solo cuatro sectores mostraron aumentos en la cantidad de empleadores desde noviembre de 2023: servicios administrativos (+9,3%), asociaciones y servicios personales (+5,2%), electricidad y gas (+1,4%) y minería (+1%).

Al desagregar los datos de la SRT por jurisdicción, se observa que entre noviembre de 2023 y agosto de 2026, la cantidad de unidades productivas cayó en 23 de las 24 provincias del país.

Provincia por provincia

Solo Neuquén registró un aumento (+163 empresas, +1,8%). En términos absolutos, las mayores pérdidas se concentran en: Buenos Aires (-9084 empresas), Córdoba (-5082), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (-3383) y Santa Fe (-3335).

En términos relativos, las caídas más pronunciadas se registraron en La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%), Catamarca (-14,4%), Chaco (-13%) y Corrientes (-12,2%). Ocho provincias perdieron más del 10% de sus empresas: La Rioja, Tierra del Fuego, Catamarca, Chaco, Corrientes, Santa Cruz, Misiones y Formosa.

La caída tampoco se limitó a las empresas más pequeñas. Si bien las unidades de hasta cinco trabajadores explican el 83% de la reducción total desde noviembre de 2023, con 26.808 empleadores menos, todas las categorías de tamaño registraron retrocesos.

Entre las empresas de más de 1.500 trabajadores, la disminución fue del 6%, al pasar de 515 a 484. Por su parte, las firmas de más de 500 empleados se redujeron de 1805 a 1716, una caída del 4,9%. En el caso de las microempresas, la baja alcanzó el 7,3%.