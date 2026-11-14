Uno Entre Rios | Policiales | Patronato

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Un motociclista resultó lesionado tras ser embestido por un auto, cuyo conductor, jugador de Patronato, se había dado a la fuga, volvió y dio positivo en alcoholemia.

14 de noviembre 2026 · 14:49hs
Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Un hombre de 56 años resultó lesionado este sábado por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de calles Panamá y Bertozzi, en Paraná. El conductor del auto es jugador del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica y dio positivo en el control de alcoholemia con 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según se informó a UNO desde la policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:15. Según el informe policial, un hombre de 56 años circulaba en una motocicleta Motomel Skua 150 cc por calle Bertozzi, en sentido norte-sur. Al doblar hacia calle Panamá, fue embestido desde atrás por un Peugeot 208 negro que transitaba por esa arteria de oeste a este.

Producto del impacto, el motociclista fue arrastrado varios metros y cayó sobre la cinta asfáltica. Tras el choque, siempre según la versión policial, el conductor del automóvil, identificado como Nahuel Alejandro Genez, de 23 años, se dio a la fuga por calle Panamá y luego continuó por calle Mendoza.

Nahuel Genez era el conductor del autom&oacute;vil.

Nahuel Genez era el conductor del automóvil.

LEER MÁS: Colonia Yeruá: murió un motociclista en un camino rural

Sin embargo, un motociclista particular que había seguido al vehículo logró que regresara al lugar del accidente. En el automóvil también viajaba un acompañante de 22 años.

Una vez en el lugar, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná realizó un control de alcoholemia al conductor del Peugeot, que arrojó resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, los agentes labraron el acta correspondiente y procedieron a la retención de la licencia de conducir y del automóvil.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y de Accidentología Vial. También intervinieron efectivos policiales de los móviles 901 y 801. El motociclista recibió lesiones como consecuencia del impacto, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.

Patronato Motociclista Alcoholemia
Noticias relacionadas
lpf: atletico neuquen saco ventajas en las semis de la supercopa

LPF: Atlético Neuquén sacó ventajas en las semis de la Supercopa

marcelo fuentes hablo sobre su futuro en patronato: aca voy a estar, en patronato no lo se

Marcelo Fuentes habló sobre su futuro en Patronato: "Acá voy a estar, en Patronato no lo sé"

los jugadores que siguen en patronato, los que se van y los que regresan

Los jugadores que siguen en Patronato, los que se van y los que regresan

agresion en patronato: alan barrientos debera pagarle a dos jugadores y no podra ingresar al grella

Agresión en Patronato: Alan Barrientos deberá pagarle a dos jugadores y no podrá ingresar al Grella

Ver comentarios

Lo último

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

Ultimo Momento
Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Hubo una entretenida velada amateur en el Club Palma Juniors

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Policiales
Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado por bomberos

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Murió un motociclista tras accidentarse en un camino rural de Colonia Yeruá

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

El Teatro Gualeguaychú reabre sus puertas

Dejanos tu comentario