Jugador de Patronato chocó a un motociclista y dio positivo en el test de alcoholemia

Un motociclista resultó lesionado tras ser embestido por un auto, cuyo conductor, jugador de Patronato, se había dado a la fuga, volvió y dio positivo en alcoholemia.

Un hombre de 56 años resultó lesionado este sábado por la mañana tras protagonizar un accidente de tránsito entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de calles Panamá y Bertozzi, en Paraná. El conductor del auto es jugador del Club Atlético Patronato de la Juventud Católica y dio positivo en el control de alcoholemia con 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Según se informó a UNO desde la policía, el siniestro ocurrió alrededor de las 10:15. Según el informe policial, un hombre de 56 años circulaba en una motocicleta Motomel Skua 150 cc por calle Bertozzi, en sentido norte-sur. Al doblar hacia calle Panamá, fue embestido desde atrás por un Peugeot 208 negro que transitaba por esa arteria de oeste a este.

Producto del impacto, el motociclista fue arrastrado varios metros y cayó sobre la cinta asfáltica. Tras el choque, siempre según la versión policial, el conductor del automóvil, identificado como Nahuel Alejandro Genez, de 23 años, se dio a la fuga por calle Panamá y luego continuó por calle Mendoza.

Nahuel Genez era el conductor del automóvil. UNO / Delfina Silva

Sin embargo, un motociclista particular que había seguido al vehículo logró que regresara al lugar del accidente. En el automóvil también viajaba un acompañante de 22 años.

Una vez en el lugar, personal de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Paraná realizó un control de alcoholemia al conductor del Peugeot, que arrojó resultado positivo de 1,99 gramos de alcohol por litro de sangre.

Ante esta situación, los agentes labraron el acta correspondiente y procedieron a la retención de la licencia de conducir y del automóvil.

En el lugar trabajó personal de la Comisaría Primera y de Accidentología Vial. También intervinieron efectivos policiales de los móviles 901 y 801. El motociclista recibió lesiones como consecuencia del impacto, mientras se llevaron adelante las actuaciones correspondientes para esclarecer las circunstancias del siniestro.