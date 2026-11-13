Uno Entre Rios | Economia | caída

Caída del empleo: se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto

La caída del empleo sigue su curso y el trabajo registrado alcanzó su nivel más bajo de los últimos 53 meses. En agosto se perdieron 7.573 puestos en Argentina.

13 de noviembre 2026 · 17:38hs
En Argentina se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto. 

En Argentina se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto. 

La caída del empleo sigue su curso en el país y el trabajo registrado en el sector privado sufrió una baja del 0,1% en agosto que equivale a la pérdida de 7.573 puestos de trabajo formales en todo el país respecto del mes previo.

LEER MÁS: Crisis del empleo formal: mapa de la caída en el país

Datos sobre la caída del empleo

Con esta nueva retracción, el número total de asalariados formales en el segmento privado se ubicó en 6.098.200 personas, acumulando una pérdida de 274.339 empleos en comparación con el nivel de noviembre de 2023.

En relación con la dinámica del mercado laboral, el desempeño de los distintos sectores de actividad mostró un resultado marcadamente negativo en las principales ramas de producción y servicios.

Según un trabajo de la consultora Politikón Chaco, muestra que el trabajo privado formal “exhibe el volumen de empleo más bajo de los últimos 53 meses”.

Las mayores pérdidas absolutas y relativas del mes se concentraron en Transporte (-0,3% y -1.372 empleos), Comercio (-0,3% y -3.486 empleos) e Industria Manufacturera (-0,3% y -3.346 empleos).

En contraste, solo cinco rubros mostraron leves incrementos, liderados por Pesca (2,4%), Minería (0,5%), Otros Servicios (0,2%), Salud (0,2%) y Construcción (0,1%).

Sin embargo, el informe detalla que "los sectores con mejoras lograron crear 2.394 empleos en el mes, pero los sectores con bajas perdieron 9.975 empleos”, añadiendo que “solo el comercio y la industria, de manera individual, perdieron más empleo que todos los crearon en el total de sectores con mejoras”.

El reporte señala que en el mapa geográfico "nuevamente predominaron los resultados negativos", con 14 jurisdicciones en terreno descendente.

Más datos para tener en cuenta

Las caídas mensuales más marcadas se registraron en La Rioja (-2,2%), Catamarca (-0,9%) y Tierra del Fuego (-0,8%), mientras que en valores absolutos Buenos Aires lideró las pérdidas con 4.223 puestos menos en un solo mes.

En sentido opuesto, apenas ocho provincias presentaron alzas mensuales, encabezadas por Neuquén (+0,6% y +862 empleos) y Tucumán (+0,4% y +649 empleos).

Respecto del balance interanual, el documento remarca que “la comparación interanual del empleo privado formal muestra una baja del 2,1% respecto a agosto de 2025”, lo que supone la destrucción de 132.008 puestos formales en doce meses.

En esta medición, Neuquén fue la provincia que creó más empleo (+9.057), mientras que Buenos Aires fue la que más empleo perdió (-60.579).

caída Empleo puestos Agosto
Noticias relacionadas
Paraná será sede de la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial

Paraná será sede de la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial

El riesgo país descendió a 880 puntos básicos.

El riesgo país descendió a 880 puntos básicos y Wall Street sube con fuerza

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado.

El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado

Ver comentarios

Lo último

Entre Ríos será sede de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2027

Entre Ríos será sede de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2027

Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

La provincia pone en funcionamiento un nuevo esquema de financiamiento privado con incentivos fiscales

La provincia pone en funcionamiento un nuevo esquema de financiamiento privado con incentivos fiscales

Ultimo Momento
Entre Ríos será sede de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2027

Entre Ríos será sede de los Juegos Nacionales Evita de Adultos Mayores 2027

Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

La provincia pone en funcionamiento un nuevo esquema de financiamiento privado con incentivos fiscales

La provincia pone en funcionamiento un nuevo esquema de financiamiento privado con incentivos fiscales

Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

Caída del empleo: se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto

Caída del empleo: se perdieron más de 7.500 puestos formales en agosto

Policiales
Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Dos cómplices del terrorista italiano fueron detenidos en Entre Ríos por ayudarlo a escapar

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

Paritaria docente: el Gobierno de Entre Ríos lamentó el rechazo de la oferta

El cine entrerriano tendrá nuevas voces en la octava edición del FICER

El cine entrerriano tendrá nuevas voces en la octava edición del FICER

Invitan a vivir una experiencia de música y meditación en movimiento

Invitan a vivir una experiencia de música y meditación en movimiento

Del silencio a la protección: convocan a una jornada sobre abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

"Del silencio a la protección": convocan a una jornada sobre abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes

Alumnos de San Benito se quedaron sin su viaje de estudio y sus padres denuncian a una empresa turística

Alumnos de San Benito se quedaron sin su viaje de estudio y sus padres denuncian a una empresa turística

Dejanos tu comentario