Día Mundial de la Diabetes: las claves para la detección temprana

Especialistas advierten sobre el impacto de la diabetes a nivel global y local, destacan la importancia del diagnóstico precoz y cómo evitar daño orgánico

Especialistas advierten sobre el impacto de la diabetes a nivel global y local, destacan la importancia del diagnóstico precoz y cómo evitar daño orgánico

Especialistas advierten sobre el impacto de la diabetes a nivel global y local, destacan la importancia del diagnóstico precoz y cómo evitar daño orgánico

Especialistas advierten sobre el impacto de la diabetes a nivel global y local, destacan la importancia del diagnóstico precoz y cómo evitar daño orgánico

La diabetes es una enfermedad crónica y metabólica caracterizada por niveles elevados de glucosa (azúcar) en sangre , debido a una producción insuficiente de insulina o a una utilización ineficaz de esta hormona, producida por el páncreas y fundamental para regular la glucemia.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes que se conmemora este sábado , especialistas enfatizan que la educación, el diagnóstico oportuno y el acceso a tecnologías de control son herramientas determinantes para evitar complicaciones que comprometan la calidad de vida de los pacientes, señala un informe al que accedió NA .

Según datos de la Federación Internacional de Diabetes (IDF, 2024), más de 589 millones de adultos viven con la enfermedad a nivel global, y actualmente el 90% de los diagnósticos corresponde a diabetes tipo 2. Para el año 2050, se proyecta que el total de afectados alcanzará a más de 853 millones de personas.

En la Argentina, los registros de la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) revelaron que la prevalencia de glucemia elevada o diabetes por autorreporte alcanzó al 12,7% de la población adulta, marcando una curva ascendente respecto a mediciones anteriores. Al sumar las mediciones bioquímicas objetivas, se constató que cerca de 4 de cada 10 personas con valores alterados desconocían su condición, lo que expone una marcada brecha de subdiagnóstico.

El eje central: prevenir las complicaciones

La hiperglucemia sostenida o el retraso en el diagnóstico conllevan riesgos graves que impactan de forma directa en la expectativa y calidad de vida. Los estudios epidemiológicos evidencian la probabilidad real de que una persona con diabetes desarrolle estas complicaciones a lo largo de su evolución:

Enfermedad cardiovascular y daño vascular. Entre un 30% y un 50% de las personas con diabetes sufren eventos vasculares a lo largo de su vida; la presencia de diabetes duplica el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad arterial obstructiva periférica.

Entre un 30% y un 50% de las personas con diabetes sufren eventos vasculares a lo largo de su vida; la presencia de diabetes duplica el riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular (ACV) y enfermedad arterial obstructiva periférica. Enfermedad renal crónica (nefropatía diabética). Afecta a entre un 30% y un 40% de los pacientes, representando la principal causa de ingreso a diálisis o necesidad de trasplante renal.

Afecta a entre un 30% y un 40% de los pacientes, representando la principal causa de ingreso a diálisis o necesidad de trasplante renal. Retinopatía diabética. Más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 y prácticamente la totalidad de quienes viven con tipo 1 durante más de 20 años presentan algún grado de daño en la retina, constituyendo la primera causa de ceguera no traumática en adultos.

Más del 60% de los pacientes con diabetes tipo 2 y prácticamente la totalidad de quienes viven con tipo 1 durante más de 20 años presentan algún grado de daño en la retina, constituyendo la primera causa de ceguera no traumática en adultos. Neuropatía diabética. Hasta un 50% de las personas con diabetes termina experimentando daño en las fibras nerviosas sensitivas y autonómicas.

Hasta un 50% de las personas con diabetes termina experimentando daño en las fibras nerviosas sensitivas y autonómicas. Pie diabético. Se estima que entre un 19% y un 34% de los pacientes desarrollará una úlcera en los pies a lo largo de su vida, con una probabilidad anual de recurrencia de hasta el 40%. Esta complicación constituye una de las principales causas de amputaciones no traumáticas de miembros inferiores a nivel global, estimándose que en el mundo se realiza una amputación cada 20-30 segundos por este motivo.

Por todo esto, la Dra. Ailén Vaisman, médica del Servicio de Endocrinología, Metabolismo, Nutrición y Diabetes del Hospital Británico (M.N.168.685), destaca la importancia de la prevención de las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes.

“Para alcanzar una meta glucémica óptima es fundamental que el paciente comprenda el valor de sostener hábitos de vida saludables, basados en el ejercicio físico y una adecuada alimentación, acompañados hoy por la disponibilidad de nuevos tratamientos farmacológicos para el abordaje de la obesidad”, dijo.

Asimismo, la especialista subrayó la importancia del seguimiento interdisciplinario y la prevención activa: “Resulta imprescindible realizar controles periódicos con un abordaje integral: el seguimiento no debe limitarse al diabetólogo, sino complementarse con evaluaciones cardiológicas, oftalmológicas, nutricionales y podológicas. Hago un fuerte hincapié en el examen periódico de los pies: una instancia donde se realizan pruebas específicas para la detección temprana de neuropatía sensitiva, motora y/o autonómica, y se educa al paciente sobre el calzado y las medias adecuadas, la higiene y la humectación de la piel para prevenir el pie diabético”.