San Benito: acuerdo entre familias y empresa turística puso fin al conflicto por el viaje escolar fallido

Los padres, autoridades escolares y representantes de una empresa de turismo alcanzaron un acuerdo tras el conflicto por el viaje escolar que nunca fue.

Un conflicto que generó un gran revuelo en la localidad de San Benito (departamento Paraná) llegó a su fin tras alcanzarse un acuerdo entre los padres, autoridades escolares y representantes de la empresa de turismo Entretur.

Como contó UNO , el incidente se originó el viernes por la madrugada, a las 3:30, cuando se debió suspender un viaje educativo con destino al Palacio San José (departamento Uruguay) y al Parque Nacional El Palmar (departamento Colón) con los alumnos ya presentes en la escuela. La cancelación se produjo debido a la rotura de la unidad contratada y a la falta de un colectivo de reemplazo para salir a tiempo.

Los damnificados por este incumplimiento fueron alrededor de 60 alumnos de 4º grado pertenecientes a la Escuela San Benito Abad (29 estudiantes) y a la Escuela Cielito (17 estudiantes, provenientes de zona rural). La situación generó una gran frustración en los niños —quienes esperaban el viaje firmado en marzo— y desencadenó un tenso reclamo de los padres contra la firma, al punto de evaluar acciones legales.

Acuerdo

Finalmente, según se informó a UNO, en una reunión celebrada entre las partes, se resolvió el conflicto mediante la devolución total del dinero y la oferta por parte de la firma de realizar el viaje de forma completamente gratuita. A partir de esta solución consensuada, las familias dieron marcha atrás con la presentación de la denuncia judicial que consideraban realizar, cerrando así el episodio en buenos términos.