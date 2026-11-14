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San Benito: acuerdo entre familias y empresa turística puso fin al conflicto por el viaje escolar fallido

Los padres, autoridades escolares y representantes de una empresa de turismo alcanzaron un acuerdo tras el conflicto por el viaje escolar que nunca fue.

14 de noviembre 2026 · 18:09hs
San Benito: acuerdo entre familias y empresa turística puso fin al conflicto por el viaje escolar fallido

Un conflicto que generó un gran revuelo en la localidad de San Benito (departamento Paraná) llegó a su fin tras alcanzarse un acuerdo entre los padres, autoridades escolares y representantes de la empresa de turismo Entretur.

Como contó UNO, el incidente se originó el viernes por la madrugada, a las 3:30, cuando se debió suspender un viaje educativo con destino al Palacio San José (departamento Uruguay) y al Parque Nacional El Palmar (departamento Colón) con los alumnos ya presentes en la escuela. La cancelación se produjo debido a la rotura de la unidad contratada y a la falta de un colectivo de reemplazo para salir a tiempo.

Los damnificados por este incumplimiento fueron alrededor de 60 alumnos de 4º grado pertenecientes a la Escuela San Benito Abad (29 estudiantes) y a la Escuela Cielito (17 estudiantes, provenientes de zona rural). La situación generó una gran frustración en los niños —quienes esperaban el viaje firmado en marzo— y desencadenó un tenso reclamo de los padres contra la firma, al punto de evaluar acciones legales.

LEER MÁS: Alumnos de San Benito se quedaron sin su viaje de estudio y sus padres denuncian a una empresa turística

Acuerdo

Finalmente, según se informó a UNO, en una reunión celebrada entre las partes, se resolvió el conflicto mediante la devolución total del dinero y la oferta por parte de la firma de realizar el viaje de forma completamente gratuita. A partir de esta solución consensuada, las familias dieron marcha atrás con la presentación de la denuncia judicial que consideraban realizar, cerrando así el episodio en buenos términos.

familias Conflicto Viaje
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