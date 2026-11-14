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El entrerriano Manuel Borgert se quedó con la pole de TC Pista en Río Cuarto

A bordo del Ford de FPA Racing, el piloto nacido en General Ramírez superó a Damiani, el líder de la Copa de Plata, y a Thomas Pozner.

14 de noviembre 2026 · 17:34hs
El entrerriano Borgert se quedó con la pole de TC Pista en Río Cuarto.

El entrerriano Borgert se quedó con la pole de TC Pista en Río Cuarto.

Con 1m21s446 (a 164,649 Km/h), Manuel Borgert es el nuevo "poleman" del TC Pista en el autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, conduciendo el Ford Mustang de FPA Racing y con el cual logró desplazar por 73/1000 a Bautista Damiani (Chevrolet) que encabeza la Copa de Plata, en tanto que tercero quedó Thomas Pozner (Ford) a 0s303.

El piloto de General Ramírez (Entre Ríos) consiguió tomar la vanguardia sobre el cierre de la penúltima clasificación de la divisional, que le permitirá encabezar la grilla de la primera serie dominical, en tanto que en la segunda lo hará Damiani.

El entrerriano Borgert se quedó con la pole de TC Pista en Río Cuarto

El entrerriano Borgert se quedó con la pole de TC Pista en Río Cuarto.

El entrerriano Borgert se quedó con la pole de TC Pista en Río Cuarto.

Detrás se ubicaron Nicolás Jaime (a 0s306), Gabriel Gandulia (a 0s465), Nicanor Santilli Pazos (a 0s518), Juan Sebastián Gallo (a 0s621), Eugenio Provens (a 0s636), Benjamín Ochoa (a 0s702), Benjamín Antón (a 0s820), Gustavo Tadei (a 0s926) y Santiago Biagi (a 0s985).

Superando el segundo de diferencia completaron la tanda Felipe Bernasconi, Santiago Arrigoni y Juan Antonio Sandín.

Manuel Borgert TC Pista Río Cuarto pole
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