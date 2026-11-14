Entre Ríos quiere declarar a la rana tractor Monumento Natural Provincial

Presentarán proyecto de ley que propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor para su conservación en Entre Ríos

Presentarán proyecto de ley que propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor para su conservación en Entre Ríos

Presentarán proyecto de ley que propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor para su conservación en Entre Ríos

El martes 17, a las 19, se realizará una charla sobre la rana tractor (Nyctimantis siemersi), también conocida como rana trepadora pintada, en el Museo Antonio Serrano, ubicado en Gardel 62 de Paraná. Durante el encuentro se presentará el proyecto de ley que propone declararla Monumento Natural Provincial, con el objetivo de fortalecer las acciones para su conservación en Entre Ríos.

La actividad contará con la participación de Adriana Manzano, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora principal del CONICET, especializada en morfología funcional y ontogenia del aparato locomotor en anfibios y reptiles; Laura Sánchez, doctora en Ciencias Biológicas e investigadora asistente del CONICET, especializada en biomonitoreo con anfibios en plantaciones forestales de la provincia; y la diputada provincial María Elena Romero, de Juntos por Entre Ríos, abogada y docente especializada en Derecho Agrario y autora del proyecto de ley.

Durante la charla se abordará el estado de conservación de la rana tractor, la situación de sus poblaciones en el territorio entrerriano, la reducción de su área de distribución y las principales amenazas que enfrenta. También se analizará la importancia de preservar sus ambientes naturales y el valor de esta especie como bioindicadora de la calidad ambiental de los ecosistemas acuáticos y periacuáticos.

La rana tractor pertenece a la familia Hylidae y, en Entre Ríos, se encuentra asociada a humedales del centro-norte provincial y a ambientes vinculados con el Espinal mesopotámico. Actualmente, sus poblaciones presentan una tendencia decreciente y una reducción de su distribución, principalmente debido a la transformación de los ambientes naturales y al avance de la frontera agrícola. En Argentina está categorizada como Vulnerable.

Un proyecto para proteger la biodiversidad entrerriana

El proyecto de ley fue presentado el 6 de mayo de 2026 por la diputada María Elena Romero ante la Cámara de Diputados de Entre Ríos, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.479, de Conservación y Manejo de la Biodiversidad.

La iniciativa propone declarar Monumento Natural Provincial a la rana tractor y establecer medidas para su protección, entre ellas, la prohibición de su captura, daño, persecución y comercialización. También contempla campañas de educación ambiental, programas de monitoreo y acciones coordinadas con instituciones científicas, áreas protegidas y organismos vinculados con la conservación de la biodiversidad.

El encuentro propone generar un espacio de intercambio entre el conocimiento científico y el ámbito legislativo, y contribuir a la difusión de la importancia de proteger las especies nativas y los ambientes naturales de Entre Ríos.