Colonia Yeruá: murió un motociclista en un camino rural

Un joven de 30 años perdió la vida este viernes por la noche en un siniestro vial en Colonia Yeruá, departamento Concordia

Un joven de 30 años perdió la vida este viernes por la noche en un siniestro vial en Colonia Yeruá, departamento Concordia

Un joven de 30 años perdió la vida este viernes por la noche en un siniestro vial en Colonia Yeruá, departamento Concordia

Un joven de 30 años murió al accientarse con su motocicleta en un camino rural de Colonia Yeruá, en el departamento Concordia. El siniestro vial ocurrió en la noche del viernes en un camino de ripio y el motociclista fue encontrado ya fallecido junto al rodado.

Al lugar concurrieron personal de distintas dependencias policiales y judiciales de la región para hacer las pericias correspondientes. En el lugar, los efectivos constataron la presencia de un hombre tendido en posición decúbito ventral sobre la calzada de ripio, sin signos vitales. A su lado se encontraba una motocicleta marca HONDA, de color rojo y con dominio 252-BXY.

De acuerdo con el parte emitido por la Dirección General de Delitos Rurales y la Jefatura Departamental Concordia, el hecho se conoció alrededor de las 22:30. Personal de la Comisaría Colonia Yeruá acudió de inmediato a un camino vecinal ubicado frente a la casa quinta “La Armonía”.

Se hizo presente el hermano de la víctima, identificado como Gastón (33), quien brindó detalles cruciales a los investigadores sobre las horas previas al desenlace.

Según relató, ambos habían estado compartiendo bebidas alcohólicas cervezas en un comercio conocido como “El Gringo”, situado a la vera de la Autovía Gervasio Artigas. Posteriormente, emprendieron el regreso hacia su domicilio ubicado en el establecimiento “Don Tino”, en Estación Yeruá, circulando en vehículos separados.

Al percatarse de que su hermano, Facundo, no arribaba a la vivienda, decidió desandar el camino para buscarlo, momento en el que lo encontró recostado sobre el ripio junto a su motocicleta.

Ante la gravedad del suceso, se comisionó en el lugar a personal de la División Policía Científica, al Galeno Policial de turno y a efectivos de Bomberos Zapadores para realizar las pericias correspondientes y el levantamiento de rastros.

Las actuaciones quedaron bajo la órbita de la Unidad Fiscal a cargo de la doctora Julia Rivoira, quien encabeza la investigación para esclarecer fehacientemente las circunstancias y la mecánica del trágico siniestro vial.