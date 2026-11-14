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Jonatan Castellano resurgió en Río Cuarto y logró la "pole position" del TC

El piloto del Galarza Racing deberá cumplir una sanción de 5 puestos de recargo aplicada por la CAF de la ACTC a raíz de la maniobra peligrosa en perjuicio de su compañero Dianda en la Final de Rosario.

14 de noviembre 2026 · 17:25hs
Jonatan Castellano resurgió en Río Cuarto y logró la pole position del TC

Jonatan Castellano resurgió en Río Cuarto y logró la "pole position" del TC

Luego de 5 clasificaciones consecutivas lejos de la punta, en la que su posición promedio fue 20,2, Jonatan Castellano (Dodge Challenger) volvió a ser protagonista en el Turismo Carretera y se quedó con la “pole position” en el renovado circuito del autódromo de Río Cuarto, de 3.725 metros de extensión, donde se lleva a cabo la 4ª y anteúltima fecha de la Copa de Oro 2026.

Paradójicamente, esta “pole” coincide con la aplicación de una sanción de 5 puestos de recargo que la CAF de la ACTC le aplicó al “Pinchito” a raíz de la maniobra peligrosa en perjuicio de su compañero Marco Dianda (Dodge Challenger) en la Final de Rosario.

Jonatan Castellano resurgió en Río Cuarto y logró la "pole position" del TC

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Castellano, que alista el Challenger en su taller de Lobería pero los fines de semana de carrera cuenta con la atención del Ramiro Galarza Racing, había sido el más veloz en el primer entrenamiento de esta 14ª fecha del campeonato 2026. Sin embargo, no había estado exento de problemas: en esa primera práctica pinchó un neumático, mientras que en la segunda -en la que quedó 13º- debió culminar su trabajo antes de tiempo debido a la rotura de un palier.

Mariano Werner (Ford Mustang) terminó 13° a 1s005 del poleman. Vale recordar que es el auto más pesado del parque ya que acumula 35 kilos de lastre por sus victorias en Termas de Río Hondo y San Luis. Por su parte, Julián Santero, que llegó esta cita en la punta de la Copa de Oro, considerando a los “3 de último minuto” clasificó en la 10° posición a 0s899 del poleman, aunque tuvo que lidiar con una mancha de aceite en pista.

La actividad del Turismo Carretera en Río Cuarto se reanudará mañana, con la realización de las series, previstas para las 10:55, 11:20 y 11:45, sobre un recorrido de 6 vueltas, de las cuales las últimas 5 son cronometradas.

Jonatan Castellano Río Cuarto Turismo Carretera Mariano Werner
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