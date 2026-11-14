Crespo: conductor atrapado tras un choque en ruta 131 fue rescatado

La colisión de un camión con un automovil dejó como saldo un herido, un camión volcado y la ruta 131 cortada. Rescate de los bomberos voluntarios de Crespo

La colisión de un camión con un automovil dejó como saldo un herido, un camión volcado y la ruta 131 cortada. Rescate de los bomberos voluntarios de Crespo

Este sábado, alrededor de las 11, se produjo un fuerte accidente en Ruta 131, a pocos metros del Acceso Illia de Crespo.

Por motivos que se investigan colisionaron un camión que transportaba gas licuado y un automóvil Peugeot 208.

Personal de Bomberos Voluntarios de Crespo acudió al lugar donde el conductor del vehículo de menor porte estaba atrapado en el habitáculo, por lo que fue necesaria la intervención del personal para realizar las tareas de rescate. Posteriormente, el hombre fue trasladado a un centro asistencial.

Por su parte, el camión terminó volcado sobre su lateral izquierdo y su conductor logró salir del vehículo por sus propios medios.

En el lugar trabajaron dos dotaciones con un total de siete bomberos, llevando adelante las tareas de rescate y las medidas de seguridad correspondientes, aportó Canal 6.

La ruta permanece totalmente cortada al tránsito debido a que se estableció un perímetro de seguridad alrededor del camión siniestrado, teniendo en cuenta que transportaba gas licuado y que la unidad se encuentra volcada sobre uno de sus laterales.

El corte se mantendrá hasta que se pueda realizar de manera segura el operativo de trasvase de la carga a otro camión y las maniobras necesarias para retirar y recuperar la posición original del vehículo.