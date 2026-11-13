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Explosión en Remedios de Escalada: un muerto, dos desaparecidos y siete heridos graves

Tras explosión en Remedios de Escalada de este viernes, se confirmó que una persona perdió la vida, además hay desaparecidas y siete heridas de gravedad.

13 de noviembre 2026 · 18:24hs
Tras la explosión en Remedios de Escalada se confirmó el primer muerto. 

Tras la explosión en Remedios de Escalada se confirmó el primer muerto. 

La Municipalidad de Lanús confirmó este viernes la primera muerte por la explosión y el posterior incendio en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada, al tiempo que hay 30 heridos, siete de ellos de gravedad, y dos desaparecidos.

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El Municipio dio detalles de la explosión en Remedios de Escalada

“(...) Fueron trasladadas por los Servicios de Emergencias del Municipio de Lanús: siete de ellas de gravedad (seis derivadas al Hospital Evita y una al Hospital Narciso López); 13 que permanecen en observación fuera de peligro; y 10 que ya fueron dadas de alta”, indicaron a través de un nuevo comunicado emitido durante esta tarde en las redes sociales.

En este sentido, se remarcó que la Fiscalía Descentralizada N.° 6 de Lanús ordenó la detención de dos directivos de Metrogas.

“Todos los vecinos de la zona ya fueron evacuados. El fuego está controlado, pero aún aguardamos que MetroGAS corte el suministro de gas para poder extinguirlo por completo y realizar una evaluación integral de los daños”, consignó el municipio.

El hecho en Remedios de Escalada

Una explosión e incendio ocurrió este viernes en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada y, de acuerdo a la información aportada ocurrió durante reparaciones de un caño de gas. Hasta el momento se reportan 20 heridos, seis de ellos de gravedad.

El hecho ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, Remedios de Escalada, y hay un amplio operativo en el lugar por parte del sistema de emergencias médicas, Bomberos y Policía.

Producto de la explosión, un comercio quedó destruido en su totalidad, mientras que se indicó que habría varios heridos y quemados. De acuerdo al comunicado enviado por Metrogas, el siniestro sucedió mientras personal de la empresa “realizaba trabajos de renovación de redes en el partido de Lanús y una máquina dañó uno de los caños de la red de distribución, lo que derivó en una explosión”.

explosión Lanús
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