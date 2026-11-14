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Elecciones 2027: qué provincias desdoblaron su calendario electoral

Cronograma electoral. Qué provincias desdoblaron las elecciones 2027, cuáles irán con Nación y aquellos distritos en duda

14 de noviembre 2026 · 09:15hs
Cronograma electoral. Qué provincias desdoblaron las elecciones 2027

Cronograma electoral. Qué provincias desdoblaron las elecciones 2027, cuáles irán con Nación y aquellos distritos en duda

Entre 17 y 20 provincias prevén desdoblar sus comicios locales de las Elecciones 2027 presidenciales del 24 de octubre del próximo año. Algunas ya confirmaron la fecha, otras definieron que irán junto con Nación y hay un grupo que aún debe definir. El calendario electoral provincial comenzará en febrero y se extenderá hasta septiembre.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio aún no confirmó sus intenciones en forma oficial. Según trascendidos le comunicó a sus colaboradores que convocará a elecciones provinciales el domingo 6 de junio de 2027. Con esa fecha las elecciones entrerrianas quedarían desacopladas de las nacionales.

Provincias con fechas confirmadas o proyectadas

Hasta mediados de noviembre de 2026, las fechas establecidas y las previsiones de las provincias que separarán sus comicios se organizan de la siguiente manera:

-Neuquén: 14 de febrero, fecha oficializada por el gobernador Rolando Figueroa mediante el decreto 1860. Se elegirá gobernador, legisladores y autoridades municipales.

-Santa Fe: tendrá dos fechas, el 18 de abril se llevarán adelante las PASO y el 13 de junio, las generales. El anuncio lo realizó el gobernador Maximiliano Pullaro, que comunicó que el cierre de listas está previsto para el 12 de febrero, aunque todavía está pendiente la firma del decreto formal.

-Tucumán: 9 de mayo, fecha convocada por el gobernador Osvaldo Jaldo con el objetivo de definir cargos ejecutivos, legislativos y municipales.

-Salta: la fecha se encuentra entre el 16 y el 23 de mayo. Proyectada por el gobernador Gustavo Sáenz bajo sistema electoral propio y sin PASO, aún está pendiente de formalización.

-Misiones: la fecha elegida será en abril o mayo. El gobernador Hugo Passalacqua resolvió desdoblar, con esas dos opciones de meses en evaluación.

-Corrientes: aún falta determinar si será en junio o julio. Fue confirmada por el gobernador Juan Pablo Valdés para elegir cargos locales. No renueva gobernador porque ya lo hizo en 2025.

-Chubut: julio o agosto. El gobernador Ignacio Torres evalúa convocar en ese bimestre, pero aún no hay decreto oficial.

-Chaco: está previsto para la segunda quincena de septiembre. Es la previsión que maneja el gobernador Leandro Zdero para definir cargos provinciales y municipales.

Otras provincias que avanzan con el desdoblamiento

Varios distritos confirmaron o anticiparon su intención de votar en una fecha distinta a la nacional, aunque aún no oficializaron el día exacto.

-Mendoza: el gobernador Alfredo Cornejo anticipó que la provincia tendrá elecciones desdobladas, cuya fecha depende de definiciones institucionales locales.

-Distritos patagónicos: Río Negro y Tierra del Fuego realizarán sus comicios por separado, en línea con disposiciones constitucionales locales.

-Cuyo, Litoral y Norte: también resolvieron o avanzan hacia el desdoblamiento.

- San Juan (Marcelo Orrego), Entre Ríos (Rogelio Frigerio), Jujuy (Carlos Sadir), La Pampa (Sergio Ziliotto) y Formosa (Gildo Insfrán).

-Córdoba: se estima que la provincia también separará su calendario electoral del nacional.

Distritos unificados o sin definición

-Votan junto con Nación:

-Catamarca, gobernada por Raúl Jalil, confirmó que realizará sus elecciones provinciales el mismo día que los comicios presidenciales del 24 de octubre.

-La Rioja: se especula que la provincia al mando de Ricardo Quintela podría no desdoblar y realizar sus elecciones el 24 de octubre.

Provincias en duda

-Buenos Aires (Axel Kicillof) y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Jorge Macri) todavía no definieron si unificarán sus fechas con la elección nacional o si convocarán por separado.

En el caso del distrito porteño, podrían realizarse unificadas si se cierra un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza para ir juntos en CABA.

En la Provincia, Kicillof las separó hace dos años en las legislativas y logró un triunfo, pero ahora ya no competirá y el peronismo deberá acordar qué estrategia utilizará y quién será el candidato a suceder al ex ministro de Economía.

Además, condiciona cualquier definición a lo que ocurra con las PASO nacionales, que el mileísmo busca eliminar o suspender, ya que las primarias bonaerenses están vinculadas por ley al régimen nacional.

Entre Ríos: El gobernador Rogelio Frigerio aún no confirmó sus intenciones en forma oficial. Según trascendidos le comunicó a sus colaboradores que convocará a elecciones provinciales el domingo 6 de junio de 2027. Con esa fecha las elecciones entrerrianas quedarían desacopladas de las nacionales.

El dato trascendió el miércoles 11 y todavía no tuvo confirmación oficial. Con el adelantamiento, "Frigerio buscaría evitar que la evaluación de la gestión de Javier Milei arrastre una tendencia en Entre Ríos", indica la versión.

Según el trascendido, Frigerio también habría informado la suspensión de las PASO. Desde el Gobierno circuló que el jueves Frigerio fue recibido por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, encuentro en el cual el gobernador entrerriano habría ratificado su adhesión a la suspensión de las primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias PASO para las Elecciones 2027.

Elecciones 2027 provincias calendario electoral
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