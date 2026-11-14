INA: el río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y la crecida continuará

El río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y el INA prevé que la crecida continuará los próximos días

El río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y el INA prevé que la crecida continuará los próximos días

El río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y el INA prevé que la crecida continuará los próximos días

El río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y el INA prevé que la crecida continuará los próximos días

El río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y el INA prevé que la crecida continuará los próximos días

El río Paraná supera niveles de evacuación en Entre Ríos y el INA prevé que la crecida continuará los próximos días

Los registros actualizados al mediodía de este sábado 14 de noviembre confirman que la onda de crecida del río Paraná mantiene su avance sobre el tramo medio e inferior. Varias localidades entrerrianas sobrepasaron las marcas de evacuación, mientras que el río Uruguay presenta un comportamiento estable con repuntes localizados.

El monitoreo hidrológico del Instituto Nacional del Agua (INA) y los datos de altra de los ríos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) consultados por UNO constatan un incremento sostenido en el caudal del río Paraná. Esta situación ha provocado que múltiples puertos de la provincia de Entre Ríos superen sus umbrales operacionales de emergencia, impulsados por la aceleración en el ritmo de ascenso iniciada a principios de mes en los tramos superiores del río.

Foto: UNO/Delfina Silva

Estado crítico del Paraná y registros portuarios en Entre Ríos

Los datos hidrométricos oficiales recopilados al mediodía de este sábado confirman que la cuenca del Paraná se desplaza en valores de aguas medias altas y altas, ubicándose significativamente por encima de los promedios habituales para la época del año. En el territorio entrerriano, las marcas de evacuación ya han sido vulneradas en ciudades clave como La Paz, Paraná y Diamante.

Como demuestra la medición técnica, en la capital provincial (Paraná) el río alcanza 5,65 metros y continúa creciendo, sobrepasando por 65 centímetros el nivel de evacuación de 5,00 metros. Situaciones análogas se registran en La Paz con 6,30 metros (sobre un límite de 6,15 metros) y en Diamante con 5,76 metros (frente al umbral de 5,50 metros).

Proyecciones oficiales del INA: onda de crecida y tiempos de residencia

Las evaluaciones prospectivas elaboradas por el Instituto Nacional del Agua destacan que el notorio incremento en la tasa de ascenso observado a partir del 6 de noviembre sigue trasladándose aguas abajo. Como consecuencia directa, el nivel de Alerta se encuentra superado en Santa Fe, donde se pronostica una alta probabilidad de exceder el nivel de Evacuación entre el 13 y el 14 de noviembre.

El informe técnico del INA contempla las siguientes proyecciones principales para el curso del Paraná:

Perspectiva a 7 días : Se prevé que la corriente continúe en ascenso dentro del rango de aguas medias altas a altas, aunque manifestando una atenuación progresiva en la velocidad de la subida.

: Se prevé que la corriente continúe en ascenso dentro del rango de aguas medias altas a altas, aunque manifestando una atenuación progresiva en la velocidad de la subida. Perspectiva a 14 días : Se anticipa la culminación de la onda principal, alcanzando una fase de estabilización u oscilación en la punta del caudal en un plazo de 7 a 14 días.

: Se anticipa la culminación de la onda principal, alcanzando una fase de estabilización u oscilación en la punta del caudal en un plazo de 7 a 14 días. Comportamiento en Rosario : Se proyecta que las aguas se aproximen al nivel de Alerta hacia el 17 de noviembre, aumentando las probabilidades de alcanzar o superar dicha marca en el plazo extendido.

: Se proyecta que las aguas se aproximen al nivel de Alerta hacia el 17 de noviembre, aumentando las probabilidades de alcanzar o superar dicha marca en el plazo extendido. Incremento en tiempos de permanencia : Debido al volumen masivo de agua en tránsito y al aporte sostenido desde las cuencas generadoras aguas arriba, los tiempos de traslado de la crecida y los tiempos de residencia en los valles de inundación se verán significativamente prolongados.

: Debido al volumen masivo de agua en tránsito y al aporte sostenido desde las cuencas generadoras aguas arriba, los tiempos de traslado de la crecida y los tiempos de residencia en los valles de inundación se verán significativamente prolongados. Comportamiento en el Delta e Islas del Ibicuy: En el tramo inferior (San Pedro - Escobar) se observa la normalización de los niveles de base. No obstante, en la zona del estuario y brazo Luján (San Fernando) las alturas muestran picos de aguas medias altas. Para el 14 de noviembre se aguardan valores mínimos en franja baja, mientras que para el 15 y 16 de noviembre se prevén nuevos picos en aguas medias altas/altas.

Foto: UNO/Delfina Silva

Situación en la cuenca del río Uruguay y sus perspectivas hidrológicas

A diferencia del comportamiento predominantemente ascendente del río Paraná, el río Uruguay presenta en líneas generales una tendencia estable y de atenuación, manteniéndose en la franja límite entre aguas medias y medias altas.

Sin embargo, en determinados puntos del curso inferior se registran repuntes derivados de la operación del embalse de Salto Grande y de la influencia de las mareas del Río de la Plata.

La red de monitoreo de la Prefectura Naval Argentina arroja los siguientes valores hidro-meteorológicos para los puertos del río Uruguay en Entre Ríos

En el análisis específico del río Uruguay, la estación de Concordia marca 8,66 metros en ascenso, producto directo de la descarga del embalse de Salto Grande. Por su parte, Concepción del Uruguay se mantiene estacionaria en 3,98 metros.

En la desembocadura del río Gualeguaychú se registra un nivel de 2,10 metros en ascenso moderado por propagación del oleaje de marea. El punto de mayor atención en esta cuenca corresponde a Paranacito, donde la altura de 2,64 metros ha sobrepasado en 4 centímetros la cota de evacuación de 2,60 metros.

De acuerdo con el diagnóstico del INA, las perspectivas a corto plazo para el tramo inferior del río Uruguay indican incrementos acotados dentro de la franja de aguas medias altas, sobre una condición de fondo relativamente equilibrada.