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Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Trabajadores de Granja Tres Arroyos se reunieron frente a la planta en una olla popular. Reclaman salarios adeudados, indemnizaciones y reactivación

14 de noviembre 2026 · 12:11hs
Granja Tres Arroyos: trabajadores hicieron una olla popular

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos volvieron a realizar este viernes una olla popular frente a las puertas de la empresa, en Concepción del uruguay, en una nueva jornada de lucha para visibilizar la difícil situación que atraviesan.

La actividad contó con la presencia de numerosos vecinos, compañeros y familiares que se acercaron para acompañar el reclamo. Según explicó Eduardo, uno de los trabajadores, la iniciativa se sostiene todos los viernes, además de las jornadas de los miércoles, como una manera de mantener visible el conflicto. “Seguimos reclamando el pago de todo lo adeudado, de la indemnización que tampoco nos han pagado y, por supuesto, estando en las calles”, expresó a La Pirámide.

Continúan los reclamos

En relación con la próxima asamblea convocada por el Sindicato de la Industria de la Alimentación (STIA), el empleado señaló que tendrá carácter informativo. Sin embargo, adelantó que los trabajadores llevarán sus planteos y expondrán las distintas dificultades que continúan atravesando.

Entre los puntos que pretenden abordar mencionó la situación de los bolsones de alimentos, la continuidad de las actividades y el futuro de los subsidios. También reclamó que se reactive la entrega de bolsones y se regularicen los pagos que todavía permanecen pendientes.

Por su parte, Daniela describió el impacto que la situación genera en las familias y sostuvo que algunos trabajadores comenzaron a atravesar cuadros de mucho estrés y dificultades para afrontar el día a día.

La trabajadora destacó que la olla popular busca brindar acompañamiento dentro de las posibilidades de quienes participan, aunque manifestó preocupación por la falta de respuestas y de asistencia.

En ese sentido, señaló que todavía no se retomó la entrega de bolsones, que no hubo nuevas respuestas sobre el subsidio de la luz y que, según indicó, solamente se abonó una cuota de esa ayuda.

Además, expresó preocupación por los compañeros que atraviesan problemas de salud y por las dificultades económicas para afrontar tratamientos y necesidades básicas.

Granja Tres Arroyos trabajadores olla popular Concepción del Uruguay
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