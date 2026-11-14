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Con el corazón en la mano, Central Entrerriano derrotó a Rocamora

Con un mejor cierre, Central Entrerriano derrotó en Gualeguaychú a Rocamora por 75 a 73, por la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

14 de noviembre 2026 · 17:56hs
Central Entrerriano logró una importante victoria.

Prensa Central Entrerriano

Central Entrerriano logró una importante victoria.

En Gualeguaychú, Central Entrerriano venció por 75 a 73 a Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay, por una nueva jornada de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. El dueño de casa tuvo un mejor cierre y se quedó con la victoria frente a su gente en el José María Bértora.

Un partido decisivo para ambos, donde quien supiera controlar las ansias y la cabeza se lo llevaría. En el primer período, Central Entrerriano dominó el juego de manera precisa, con una defensa compacta, atenta a los rebotes y a los errores ofensivos del rival.

El segundo cuarto continuó de la misma manera, con el local a la cabeza y manteniendo al acecho al conjunto uruguayense, entrando a los vestuarios con 10 puntos de diferencia, 37-27.

El descanso le sentó bien a Rocamora. De la mano de Juan Cruz Krapp y Juan Cruz Scacchi, el equipo tomó vuelo y achicó la diferencia a nueve puntos en el tercer cuarto.

Restaban ocho minutos para culminar el encuentro y los dirigidos por Sebastián Amato lograron igualar las acciones de la mano de una gran reacción. Tras el empate, el partido tomó otro color. Ambos querían ganarlo, pero esta vez la moneda cayó para el Rojinegro.

Juan Cruz Krapp fue el laureado de la noche, con 27 de valoración, 20 puntos, nueve rebotes y seis asistencias. Por el lado del local, Johu Castillo se llevó el MVP con 21 de valoración, 17 puntos, ocho rebotes y dos tapones. Compartió el puesto de máximo anotador con Juan Siboldi, quien también convirtió 17 tantos.

Cómo siguen los entrerrianos en la Liga Argentina

De esta manera, Central Entrerriano culmina su seguidilla de cinco partidos en casa con cuatro victorias y una derrota. El miércoles emprende viaje hacia Buenos Aires para visitar a Pergamino.

Tomás de Rocamora, en tanto, descansa varios días y el lunes 30 de noviembre recibe a Deportivo Viedma en el Paccagnella.

Rocamora juega por la Liga Femenina

Tomás de Rocamora de Concepción del Uruguay buscará prolongar su excelente presente en la Liga Femenina de Básquet. El Rojo, que ganó sus cinco presentaciones en la Conferencia Norte, recibirá este domingo a Deportivo Chañares de James Craik en el inicio de la Segunda Rueda.

El partido se jugará desde las 20.30, en el estadio Julio César Paccagnella de La Histórica, donde el único elenco entrerriano de la categoría irá en búsqueda de su sexta victoria consecutiva.

El cuadro cordobés marcha penúltimo en el grupo, con sólo una victoria y cinco derrotas, e irá por el golpe ante el puntero.

Central Entrerriano Rocamora Liga Argentina Básquet
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