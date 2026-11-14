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Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

Andrea Simondini y su programa Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria y labor en la difusión e investigación del fenómeno OVNI

14 de noviembre 2026 · 11:43hs
Andrea Simondini y su programa Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria y labor en la difusión e investigación del fenómeno OVNI

Andrea Simondini y su programa Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria y labor en la difusión e investigación del fenómeno OVNI
Silvia y Andrea Pérez Simondini son las ufólogas referentes del Museo del Ovni

Silvia y Andrea Pérez Simondini son las ufólogas referentes del Museo del Ovni
Victoria: Alerta OVNI recibió un reconocimiento por su trayectoria en ufología

En el marco de la cuarta edición del congreso organizado por la investigadora chilena Carmen Soto, Andrea Simondini recibió un reconocimiento por su trayectoria y labor en la difusión e investigación del fenómeno OVNI.

La iniciativa busca visibilizar el trabajo de las mujeres que han ganado espacio tanto en la investigación de campo como en la comunicación dentro de una disciplina tradicionalmente dominada por hombres.

El turismo ufológico es un fuerte atractivo hoy en la provincia

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Al respecto, Simondini recordó que en los inicios debieron sortear la desconsideración y prejuicios vinculados a que las mujeres no podían acudir al campo a realizar peritajes o participar en procesos de desclasificación ante funcionarios públicos de alto rango. En este sentido, destacó como máxima referente nacional e internacional a Silvia Pérez Simondini, radicada en Victoria, quien construyó un camino de referencia en la temática, publicó LT39.

Silvia y Andrea Pérez Simondini son las ufólogas referentes del Museo del Ovni

Silvia y Andrea Pérez Simondini son las ufólogas referentes del Museo del Ovni

La 20ª edición del Alerta OVNI en Victoria

La tradicional vigilia y encuentro ufológico celebrará su vigésima edición coincidiendo, como es habitual, con el cumpleaños de Silvia Pérez Simondini el sábado 5 de diciembre. Por tratarse de un aniversario especial, la jornada integrará diversas propuestas científicas y de divulgación:

  • Acompañamiento astronómico: Contará con la presencia de astrónomos de Oro Verde, entre ellos Walter Elías.
  • Tertulia previa y Proyecto Terrares (4 de diciembre): Se llevará a cabo en el domo de Felipe Serra con la participación de destacados investigadores del país. En este espacio se pondrá en marcha el Proyecto Terrares, una iniciativa orientada a realizar prácticas de experimentador para conectar con el fenómeno.
  • Sede del encuentro (5 de diciembre): La actividad principal del Alerta OVNI está prevista a desarrollarse en el complejo termal Victoria del Agua.

Innovación local: el alfajor “Galácticos”

Como parte de las actividades previas al alerta del sábado 5 de diciembre, a las 18:00 horas y en el marco del lanzamiento de temporada, se presentará un desarrollo productivo local con degustación abierta al público.

A través de una alianza con Karina Mazuco (titular de la empresa La Vasca y premiada como campeona del alfajor), se lanzará al mercado el alfajor temático **”Galácticos”**. El producto contará con dos diseños —uno con cara de alienígena y otro con forma de plato volador—, uniendo el misterio y la identidad de los cielos de Victoria con la producción gastronómica de la ciudad.

Victoria Ovni Andrea Pérez Simondini
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