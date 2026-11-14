Abigeato en Victoria: secuestran embarcación con vacuno faenado

Hubo persecución y disparos en las islas de Victoria. Personal de Abigeato secuestró una embarcación con un vacuno faenado

Hubo persecución y disparos en las islas de Victoria. Personal de Abigeato secuestró una embarcación con un vacuno faenado

Un control náutico en la zona del arroyo Careaga, en departamente Victoria derivó en una persecución con disparos durante la madrugada del jueves 12 de noviembre. El operativo estuvo a cargo de personal de la Comisaría Segunda de Islas, dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales.

Según informó la Policía, los brigadistas dieron la voz de alto a una embarcación en la que viajaban cinco hombres y, al iluminarla, advirtieron que transportaba un vacuno faenado. Siempre de acuerdo con el parte, los ocupantes intentaron embestir la lancha policial y escaparon.

Durante la persecución, los agentes reportaron que recibieron disparos y respondieron con sus armas reglamentarias. La Policía indicó que los primeros disparos contra los uniformados no causaron lesiones ni daños. En ese tramo, uno de los hombres se arrojó de la embarcación. La persecución continuó hacia la zona de los arroyos El Caica y Los Marinos, donde se registraron nuevos disparos.

La lancha encalló en la isla Castellanos, sobre el arroyo Los Marinos, y sus ocupantes se internaron en la vegetación. Desde la costa gritaron que había un herido, un dato que el parte no confirma. Los brigadistas informaron que, al iluminar la orilla, vieron a un hombre que les apuntaba con un arma de fuego. Se mantuvieron a distancia hasta la llegada de refuerzos de las comisarías Primera y Tercera.

Con apoyo de esas unidades, la Policía secuestró la embarcación y el vacuno faenado. Los efectivos recorrieron la zona sin localizar a los ocupantes, en un sector con vegetación densa y áreas anegadas.

Más tarde, la Policía localizó al propietario del animal, quien radicó la denuncia. El médico veterinario que intervino constató que el vacuno había muerto por un disparo de arma de fuego.

La Fiscalía de turno de Victoria dispuso la entrega del animal a su propietario y la continuidad de las actuaciones. La investigación sigue abierta, a la espera de nuevas medidas judiciales.