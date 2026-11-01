Entre Ríos registró una caída del empleo privado del 3%, menor al promedio nacional del 4,2%. El Gobierno impulsa inversiones y beneficios tributarios.

Entre Ríos registró una menor caída del empleo privado que el promedio nacional.

Entre Ríos registró una caída del empleo asalariado privado formal inferior al promedio nacional entre noviembre de 2023 y julio de 2026. Según un relevamiento de la consultora Politikon Chaco, elaborado sobre datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), la contracción acumulada fue del 3% en la provincia, mientras que en el conjunto del país alcanzó el 4,2%.

La diferencia de 1,2 puntos porcentuales refleja un retroceso relativamente menor del mercado laboral entrerriano, aunque el balance del período continúa siendo negativo. Durante esos meses se perdieron 4.161 puestos de trabajo registrados.

En julio de 2026, Entre Ríos contabilizó aproximadamente 135.000 trabajadores asalariados formales en el sector privado. La cifra refleja el desafío de recuperar los puestos perdidos y generar nuevas oportunidades laborales en un contexto económico complejo.

La estructura productiva provincial, caracterizada por una importante participación de actividades agroindustriales, aparece como uno de los factores que podrían contribuir a amortiguar el impacto de la contracción nacional.

Frigerio impulsa incentivos para fortalecer la producción

Frente a este escenario, el gobierno de Rogelio Frigerio sostiene distintas herramientas destinadas a reducir costos, acompañar a las empresas radicadas en Entre Ríos y promover inversiones que permitan fortalecer la actividad productiva.

Durante su participación en la Ronda de Negocios RIGI, realizada en Rosario, el mandatario destacó la importancia de aprovechar las oportunidades vinculadas con los proyectos mineros y energéticos que se desarrollan en distintas regiones del país.

En ese sentido, planteó que las empresas metalúrgicas, metalmecánicas, logísticas, de transporte y de servicios de Entre Ríos pueden incorporarse como proveedoras de esas actividades y ampliar sus posibilidades comerciales.

“Es muy importante no perder esta oportunidad”, sostuvo Frigerio, al tiempo que advirtió que los beneficios derivados de las grandes inversiones requieren acciones concretas para alcanzar a las economías regionales. “El derrame no es automático, hay que construirlo”, enfatizó el gobernador.

El RINI reúne 180 proyectos por más de 266 millones de dólares

Una de las principales herramientas promovidas por la administración provincial es el Régimen de Incentivo a las Nuevas Inversiones (RINI), orientado a facilitar la radicación de emprendimientos y la ampliación de establecimientos productivos existentes.

De acuerdo con el último balance oficial, difundido el 19 de octubre, el programa reúne 180 proyectos elegibles, que contemplan inversiones comprometidas por 266,75 millones de dólares y una previsión de 2.930 puestos de trabajo directos.

Las cifras corresponden a compromisos y estimaciones presentados por las empresas, por lo que no representan inversiones ejecutadas en su totalidad ni empleos efectivamente incorporados.

El informe provincial indica que el 77% de las iniciativas corresponde a ampliaciones de firmas que ya desarrollan actividades en Entre Ríos, mientras que el 23% restante está vinculado con nuevos emprendimientos.

Los proyectos abarcan diferentes ramas de la producción e incluyen la adquisición de equipamiento, la ampliación de instalaciones y el incremento de la capacidad operativa de las empresas.

Desde el Ejecutivo consideran que estas iniciativas pueden contribuir a dinamizar la economía y generar oportunidades laborales en el corto y mediano plazo, siempre que se concreten las inversiones previstas.

Beneficios tributarios para las industrias entrerrianas

El RINI contempla un conjunto de incentivos destinados a mejorar las condiciones para invertir. Entre ellos se destacan exenciones de hasta el 100% en determinados impuestos provinciales, de acuerdo con las características y condiciones de cada proyecto.

El régimen también incorpora reintegros energéticos y herramientas de garantía destinadas a facilitar el acceso al financiamiento.

A estas medidas se suma un tratamiento diferenciado del impuesto sobre los Ingresos Brutos para la actividad industrial, establecido en función de los niveles de facturación.

Según las condiciones informadas por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) para 2026, las industrias comprendidas en el tramo de ingresos de hasta 1.430 millones de pesos pueden acceder a la exención del tributo.

Para el segmento siguiente, hasta los 5.200 millones de pesos, se contempla una alícuota del 1%, mientras que por encima de ese monto se establece una tasa del 1,5%.

El esquema busca aliviar la carga tributaria sobre los establecimientos industriales y favorecer la continuidad de sus actividades.

El desafío de recuperar los puestos de trabajo

Pese a mostrar una evolución menos desfavorable que el promedio nacional, Entre Ríos mantiene el desafío de revertir la pérdida de trabajadores registrados y consolidar condiciones que permitan ampliar la contratación de personal.

La diversificación agroindustrial y las políticas de promoción de inversiones constituyen dos de los ejes sobre los cuales el Gobierno provincial procura sostener la actividad económica.

Sin embargo, el impacto de estas herramientas sobre el mercado laboral dependerá de la concreción de los proyectos, la evolución de la demanda y la capacidad de las empresas para incorporar trabajadores.

La recuperación del empleo formal continúa siendo uno de los principales desafíos para la economía entrerriana, después de casi tres años de retroceso en la cantidad de asalariados privados registrados.