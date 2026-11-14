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Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Narcomenudeo. Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas, un vehículo, celulares y otros elementos

14 de noviembre 2026 · 10:07hs
Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas

Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas, un vehículo, celulares y otros elementos. Detuvieron a dos personas por narcomenudeo.
Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas

Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas, un vehículo, celulares y otros elementos. Detuvieron a dos personas por narcomenudeo.

Una investigación que llevó adelante la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala derivó en tres allanamientos simultáneos realizados durante la tarde-noche del viernes, entre las 18:50 y las 22:18 horas, en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo.

Los procedimientos permitieron localizar y secuestrar distintas cantidades de flores y plantas de cannabis, además de una suma de dinero en efectivo. También fueron incautados teléfonos celulares, balanzas digitales, recortes de nylon, un automóvil y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Como resultado de los operativos, dos hombres quedaron detenidos e incomunicados, mientras que una mujer fue identificada, quedando todos vinculados a la causa.

El despliegue contó con un importante acompañamiento operativo: participaron otras Divisiones de Drogas Peligrosas y Guardias Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales Nogoyá y Gualeguay, además del personal de Drogas Peligrosas y Guardia Especial de Tala, sumando recursos humanos y logísticos para concretar los tres objetivos de manera simultánea.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la Dra. Silvina G. Cabrera, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Laila Taleb.

Este tipo de intervenciones vuelve a poner de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre las distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos. La articulación de recursos, la colaboración entre equipos especializados y el compromiso del personal permiten fortalecer las investigaciones y llevar adelante procedimientos de mayor alcance, con un objetivo común: combatir el narcomenudeo y brindar respuestas concretas a la comunidad.

Gobernador Mansilla detenidos Drogas Narcomenudeo
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