Gobernador Mansilla: dos detenidos con drogas

Narcomenudeo. Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas, un vehículo, celulares y otros elementos

Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas, un vehículo, celulares y otros elementos. Detuvieron a dos personas por narcomenudeo.

Tres allanamientos simultáneos realizados en Gobernador Mansilla terminaron con secuestro de drogas, un vehículo, celulares y otros elementos. Detuvieron a dos personas por narcomenudeo.

Una investigación que llevó adelante la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala derivó en tres allanamientos simultáneos realizados durante la tarde-noche del viernes, entre las 18:50 y las 22:18 horas, en la localidad de Gobernador Mansilla, departamento Tala, en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Provincial N.º 10.566 de Narcomenudeo .

Los procedimientos permitieron localizar y secuestrar distintas cantidades de flores y plantas de cannabis, además de una suma de dinero en efectivo . También fueron incautados teléfonos celulares, balanzas digitales, recortes de nylon, un automóvil y otros elementos considerados de interés para el avance de la investigación.

Como resultado de los operativos, dos hombres quedaron detenidos e incomunicados, mientras que una mujer fue identificada, quedando todos vinculados a la causa.

El despliegue contó con un importante acompañamiento operativo: participaron otras Divisiones de Drogas Peligrosas y Guardias Especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales Nogoyá y Gualeguay, además del personal de Drogas Peligrosas y Guardia Especial de Tala, sumando recursos humanos y logísticos para concretar los tres objetivos de manera simultánea.

Las medidas fueron dispuestas por el Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la Dra. Silvina G. Cabrera, con intervención de la Fiscalía a cargo de la Dra. Laila Taleb.

Este tipo de intervenciones vuelve a poner de manifiesto la importancia del trabajo coordinado entre las distintas dependencias de la Policía de Entre Ríos. La articulación de recursos, la colaboración entre equipos especializados y el compromiso del personal permiten fortalecer las investigaciones y llevar adelante procedimientos de mayor alcance, con un objetivo común: combatir el narcomenudeo y brindar respuestas concretas a la comunidad.