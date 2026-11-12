Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

El Indec informó que la inflación del mes pasado fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses. El número final fue más alto de lo que esperaba el mercado.

Para el Indec, la inflación de octubre fue de 2,2%.

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior, informó este jueves el Indec. En tanto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3%.

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

El número de octubre terminó siendo, sin embargo, mayor que el que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas. Contra septiembre se incrementó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) y se ubicó en el cuarto puesto más alto en lo que va de 2026.

Radiografía de los rubros

Del total de las 12 divisiones, tres se mantuvieron por encima del nivel general del IPC. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas, seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

Por debajo se ubicaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 2%).

Entre los aumentos inferiores al 2% estuvieron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). En tanto, Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) también registraron aumentos inferiores al 2%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,9%), en gas y combustibles para vehículos.