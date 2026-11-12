Uno Entre Rios | Economia | Indec

Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

El Indec informó que la inflación del mes pasado fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses. El número final fue más alto de lo que esperaba el mercado.

12 de noviembre 2026 · 17:25hs
Para el Indec

Para el Indec, la inflación de octubre fue de 2,2%. 

La inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló una variación de 33,1% con respecto al mismo mes del año anterior, informó este jueves el Indec. En tanto que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado de 2026 fue de 26,3%.

LEER MÁS: La inflación de septiembre fue del 1,9% en Argentina y acumuló un 23,6% en lo que va del año

Los datos del Indec

Con este resultado, la tendencia de la inflación continúa en un vaivén iniciado en julio (2,1%). A partir de ese mes se registraron aumentos y descensos en la tasa inflacionaria. El dato más bajo, en lo que va del año, sigue siendo el 1,7% obtenido en agosto; del otro lado se ubica marzo (3,4%).

El número de octubre terminó siendo, sin embargo, mayor que el que pronosticaban los analistas y las consultoras privadas. Contra septiembre se incrementó 0,3 puntos porcentuales (p.p.) y se ubicó en el cuarto puesto más alto en lo que va de 2026.

Radiografía de los rubros

Del total de las 12 divisiones, tres se mantuvieron por encima del nivel general del IPC. La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,2%), como consecuencia del aumento del gas, seguida por Recreación y cultura (3,3%) y Bienes y servicios varios (2,3%).

Por debajo se ubicaron Prendas de vestir y calzado (2,2%), Transporte (2,1%), Comunicación y Alimentos y bebidas no alcohólicas (ambos con 2%).

Entre los aumentos inferiores al 2% estuvieron Salud (1,8%), Restaurantes y hoteles (1,5%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,4%). En tanto, Educación (1,3%) y Bebidas alcohólicas y tabaco (0,8%) también registraron aumentos inferiores al 2%.

A nivel de las categorías, los precios del IPC núcleo (1,5%) tuvieron subas vinculadas al alquiler de la vivienda y a los restaurantes. En cuanto a los estacionales (5,5%), se registraron subas en verduras, tubérculos y legumbres; y en los precios regulados (2,9%), en gas y combustibles para vehículos.

Indec Inflación
Noticias relacionadas
Paraná será sede de la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial

Paraná será sede de la Ronda de Negocios 2026 Multisectorial

El riesgo país descendió a 880 puntos básicos.

El riesgo país descendió a 880 puntos básicos y Wall Street sube con fuerza

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

Las ventas minoristas pyme bajaron 1,6% interanual en octubre

El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado.

El Cyber Monday vendió un 20% menos que el año pasado

Ver comentarios

Lo último

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

Histórico: la Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

Histórico: la Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

Ultimo Momento
Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

Histórico: la Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

Histórico: la Selección Argentina de futsal venció a Portugal y ganó por primera vez la medalla de oro

Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

Indec: la inflación de octubre fue de 2,2% y acumuló 33,1% en 12 meses

El Rally Mundial volverá a Argentina en 2028

El Rally Mundial volverá a Argentina en 2028

Alarma en Boca: dos figuras tienen un pie y medio afuera del partido contra Banfield

Alarma en Boca: dos figuras tienen un pie y medio afuera del partido contra Banfield

Policiales
Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Diamante: hallaron el cuerpo del trabajador desaparecido en medio de la creciente del río Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Contratos truchos: Almada sale de la cárcel pero no podrá irse de Paraná

Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Diamante: buscan a un hombre que cayó al río cuando trasladaba ganado de la isla

Caso Micaela García: la Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio

Caso Micaela García: la Fiscalía pidió perpetua para Néstor Pavón por el femicidio

El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

El narco Airaldi insiste con su pedido para salir de la cárcel de Ezeiza

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

Cuánto necesitó una familia para no ser pobre en octubre según el Indec

Feria Bohemia: una propuesta que invita a descubrir universos mágicos y emprendedores

Feria Bohemia: una propuesta que invita a descubrir universos mágicos y emprendedores

30 años detrás del mostrador: trabajo, costumbres y encuentros en la carnicería

30 años detrás del mostrador: trabajo, costumbres y encuentros en la carnicería

El cuchillero que puso su producción en manos de un aliado espiritual de Donald Trump

El cuchillero que puso su producción en manos de un aliado espiritual de Donald Trump

De una pasión a construir su camino como fotógrafa profesional

De una pasión a construir su camino como fotógrafa profesional

Dejanos tu comentario