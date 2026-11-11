Tener un Papa argentino y no poder recibirlo: la paradoja que dejó Francisco.

La llegada de León XIV revive una ausencia histórica: Francisco, el Papa argentino, murió sin cumplir el sueño de regresar a su tierra como Pontífice.

El regreso de un Papa a la Argentina, después de casi cuatro décadas, revive una historia de emoción y ausencia . Francisco, el primer Pontífice argentino, murió sin regresar a su tierra. Hoy, la visita de León XIV reabre aquella herida: el encuentro que millones imaginaron y que nunca pudo suceder.

Hay acontecimientos que se viven por lo que sucede y otros que, inevitablemente, también se miden por aquello que nunca sucedió. La llegada del papa León XIV a la Argentina pertenece a las dos categorías.

La Argentina que esperó a Francisco y terminó recibiendo a León XIV

Desde el domingo, el país vive un acontecimiento histórico: un Pontífice vuelve a recorrer territorio argentino después de casi cuatro décadas. Buenos Aires, Córdoba y Luján forman parte de una agenda que combina encuentros institucionales, celebraciones religiosas y contacto con miles de fieles.

Sin embargo, detrás de la alegría por esta visita hay una historia que vuelve a despertar cierta nostalgia. Porque el último Papa que había estado en la Argentina fue Juan Pablo II, en 1987. Y entre aquella visita y la llegada de León XIV ocurrió algo extraordinario: un argentino se convirtió en Papa. Pero nunca regresó.

Jorge Mario Bergoglio, el hombre que el mundo conoció como Francisco, llevó durante doce años la nacionalidad, las costumbres, los recuerdos y las preocupaciones argentinas al centro de la Iglesia católica. Habló de su tierra, siguió de cerca sus conflictos y recibió a presidentes, dirigentes, religiosos y ciudadanos argentinos. Pero el viaje de regreso, ese que tantos imaginaron, jamás se concretó.

Una silla vacía en la historia argentina

La ausencia de Francisco en la Argentina fue mucho más que una cuestión de protocolo. Se convirtió en una de las grandes preguntas de su pontificado.

¿Por qué el Papa argentino no volvió a su país? ¿Qué impidió que recorriera las calles de Buenos Aires, que celebrara una misa en Luján o que saludara a los fieles desde un papamóvil en la tierra donde había nacido?

El propio Francisco explicó en 2021 que había existido un proyecto para visitar Argentina, Chile y Uruguay en 2017. Sin embargo, el calendario electoral chileno modificó los planes y, finalmente, el recorrido terminó incluyendo Chile y Perú.

También llegó a decir que no existía una negativa a visitar la Argentina y que estaba abierto a la posibilidad. En una entrevista de 2023, incluso reafirmó su deseo de regresar.

Pero los años pasaron y la oportunidad nunca llegó.

Con el tiempo, distintas interpretaciones señalaron que la profunda polarización política argentina pudo haber influido en aquella decisión. Francisco habría buscado evitar que su presencia fuera apropiada por un sector político o utilizada como herramienta de confrontación. No existe una explicación única y definitiva, pero sí una certeza: la visita quedó atrapada entre proyectos frustrados, diferencias políticas y un contexto que nunca terminó de ofrecer las condiciones esperadas.

La espina de un encuentro que nunca sucedió

Hay algo profundamente simbólico en que un país haya tenido un Papa nacido en su territorio y, aun así, no haya podido recibirlo durante su pontificado.

Para millones de argentinos, Francisco fue motivo de orgullo. Para otros, una figura discutida, atravesada por las mismas grietas que dividen a la sociedad. Pero incluso más allá de las diferencias, quedó una sensación compartida por muchos: la de haberse perdido una oportunidad histórica.

La posibilidad de verlo regresar, de escucharlo hablar con su acento porteño en una plaza argentina, de verlo encontrarse con los lugares y las personas que marcaron su vida, alimentó durante años una expectativa colectiva.

La visita nunca ocurrió. Y con su muerte, el 21 de abril de 2025, dejó de ser una posibilidad para convertirse definitivamente en una asignatura pendiente de la historia.

Quizás por eso la llegada de León XIV adquiere una dimensión diferente. No se trata solamente del regreso de un Papa a la Argentina. También es la llegada de un sucesor que, de alguna manera, pisa una tierra que su antecesor argentino nunca pudo volver a recorrer como Pontífice.

León XIV y el regreso que Francisco no pudo protagonizar

La visita de León XIV tiene su propio significado. El actual Pontífice llegó al país el domingo y durante su estadía recorrió Buenos Aires, Córdoba y Luján. Su presencia devuelve a la Argentina a la agenda de los grandes viajes papales y permite que una nueva generación de argentinos experimente el encuentro directo con un Papa.

En su discurso ante las autoridades, León XIV reconoció expresamente el significado particular de estar en la tierra de Francisco. Recordó que durante doce años la Iglesia universal había escuchado la voz de un Pontífice argentino y definió su propio viaje como una manera de recorrer, en cierto modo, el camino inverso: acercarse al lugar donde Francisco comenzó su historia.

Fue un reconocimiento cargado de simbolismo. El Papa que llega no ignora al que se fue. Por el contrario, reconoce que su presencia en la Argentina también está vinculada con la memoria de quien llevó el nombre del país por el mundo.

Y allí aparece una paradoja difícil de pasar por alto: León XIV pudo concretar en pocos días aquello que Francisco no consiguió realizar en doce años.

La Argentina que recibió a un Papa y la que quedó esperando al otro

La visita actual también invita a una reflexión sobre el vínculo entre la política, la Iglesia y la sociedad argentina. Durante años, la discusión sobre el regreso de Francisco estuvo atravesada por interpretaciones partidarias, disputas públicas y sospechas sobre los motivos de su ausencia.

Pero quizá la pregunta más importante ya no sea por qué no vino, sino qué dice de nosotros que un Papa argentino haya sentido que no estaban dadas las condiciones para regresar.

La historia no puede modificarse. No habrá una misa de Francisco en Luján, ni una multitud esperándolo en las calles de Buenos Aires, ni una fotografía del Papa argentino saludando desde el balcón de la Catedral Metropolitana.

Ese capítulo quedó sin escribir.

Ahora, mientras León XIV se encuentra con los argentinos, la memoria de Francisco vuelve a aparecer en cada conversación sobre la visita. Porque hay ausencias que no se llenan con una presencia nueva, aunque esa presencia sea igualmente histórica.

Argentina recibe hoy a un Papa. Lo hace con emoción, con expectativa y con la conciencia de estar viviendo un acontecimiento excepcional. Pero también lo hace con una historia reciente que todavía duele a quienes soñaron con ver regresar a Jorge Bergoglio.

Francisco fue el Papa que llevó a la Argentina al mundo. León XIV es el Papa que volvió a traer el Vaticano a la Argentina. Y entre ambos queda una imagen imposible de borrar: la de un país que tuvo un Papa propio, pero nunca pudo recibirlo en casa.