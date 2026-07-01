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Venezuela: sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto

El Gobierno de Venezuela confirmó que sube a 2295 la cifra de personas fallecidas tras los terremotos de la semana pasada. Buscan 40.000 personas.

1 de julio 2026 · 18:08hs
El Gobierno de Venezuela informó que sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto.

El Gobierno de Venezuela informó que sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto.

Con casi 2.300 muertos confirmados y poco más de 40.000 desaparecidos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 del 24 de junio, el gobierno de Venezuela declaró el miércoles duelo nacional por siete días. Además, desde el Ejecutivo expresaron que ahora la prioridad es proteger a las personas que sobrevivieron así como a las familias que se encuentran en campamentos transitorios en las áreas devastadas.

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Aumenta la cifra de muertos en Venezuela

Al cumplirse una semana de los poderosos movimientos telúricos se desvanecían las esperanzas de encontrar personas con vida entre los escombros de edificios derrumbados y las agencias humanitarias advierten sobre la situación de los damnificados y alertan por posibles brotes de enfermedades en un sistema sanitario colapsado.

Asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela.

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Según cifras oficiales actualizadas, al menos 2.295 personas murieron, 11.267 resultaron heridas y la cantidad de damnificados es de 12.841, informó el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, quien agregó los cuerpos de socorro, integrados por más de 4.000 funcionarios, lograron rescatar a 6.461 personas.

Precisó que más de 26.403 personas reciben ayuda gubernamental en cuanto a atención médica, psicológica o de vivienda, a lo que se suman 81.589 familias que han sido atendidas.

Rodríguez indicó que 8.893.000 kilos de alimentos fueron distribuidos y se entregaron 27.714 bolsas de comida.

En cuanto a los pacientes atendidos tanto en hospitales como en la misma zona de la tragedia ya cuentan 17.026, mientras que la cifra de hospitalizados se ubica en 4.565, y 13.942 fueron dados de alta.

El informe oficial detalla que 25 campamentos se encuentran activos: 13 en el estado La Guaira, ocho en el Distrito Capital, dos en Miranda, dos en Carabobo y uno en Yaracuy. Rodríguez indicó que están trabajando en acelerar los procesos de dotación de los campamentos transitorios para abrir un número importante de adicionales en los próximos días.

Más datos

Al cumplirse una semana de los terremotos todavía se mantienen en el país casi 4.100 rescatistas internacionales que se encuentran en la zona de desastre apoyando a los brigadistas venezolanos en los procesos de búsqueda, rescate y traslado de personas a los hospitales o campamentos.

Rodríguez, además, recordó que más de 707.000 toneladas de ayuda humanitaria internacional han llegado a Venezuela.

En tanto, un total de 40.271 personas siguen sin contacto y 15.759 fueron localizadas sobre 56.030 reportadas en la plataforma Desaparecidos Terremoto Venezuela.

Venezuela personas Terremoto
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