Murió el capitán de la selección de vóley de Venezuela tras el terremoto Willner Rivas Quijada, capitán de la selección de vóley de Venezuela, fue encontrado muerto junto con su esposa e hijo tras el terremoto en La Guaira. 6 de julio 2026 · 17:39hs

La muerte de Willner Rivas Quijada y su familia enluta al deporte de Venezuela.

El vóley de Venezuela atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse el fallecimiento de Willner Rivas Quijada, capitán de la selección nacional, quien fue hallado sin vida junto a su esposa y su pequeño hijo luego de permanecer desaparecidos durante 11 días bajo los escombros de su vivienda, tras el terremoto que afectó a la región de La Guaira.

La noticia fue confirmada por el Club Voleibol Guaguas, de España, institución con la que el jugador había llegado recientemente a un acuerdo para disputar la próxima temporada. A través de un comunicado, el club expresó su pesar por la pérdida del deportista y envió sus condolencias a familiares y seres queridos.

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Rivas Quijada era una de las principales figuras del vóley venezolano y había representado a su país durante varios años, además de desarrollar parte de su carrera en el exterior. Su fallecimiento generó una fuerte conmoción tanto en Venezuela como en el ámbito internacional del voleibol, donde colegas, clubes y federaciones comenzaron a despedirlo con mensajes de homenaje y reconocimiento.