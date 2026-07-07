Uno Entre Rios | El Mundo | Venezuela

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Rescataron a una mujer de 34 años y sus tres hijos menores de edad, de 9; 6 y 2 años que estaban con vida bajo los escombros de los terremotos de Venezuela

7 de julio 2026 · 12:19hs
Rescataron a una mujer de 34 años y sus tres hijos menores de edad

Rescataron a una mujer de 34 años y sus tres hijos menores de edad, de 9; 6 y 2 años que estaban con vida bajo los escombros de los terremotos de Venezuela 

En medio del dolor y la devastación que dejaron los terremotos en Venezuela rescataron a una mujer de 34 años y sus tres hijos menores de edad, de 9; 6 y 2 años que estaban con vida bajo las estructuras colapsadas de un complejo de viviendas tras permanecer doce días sepultados.

El rescate se concretó durante la madrugada del lunes, cuando brigadistas locales apoyados por equipos internacionales detectaron señales débiles con la ayuda de sensores térmicos y perros de búsqueda. Tras más de ocho horas de remover placas de concreto de forma manual para evitar nuevos derrumbes, los especialistas lograron abrir una vía de acceso segura hacia el sótano del edificio, donde la familia se encontraba atrapada.

Supera los 3.500 la cifra de muertos por los terremotos en Venezuela. 

Venezuela: ya supera los 3.500 la cifra de muertos por los terremotos

 La muerte de Willner Rivas Quijada y su familia enluta al deporte de Venezuela.

Murió el capitán de la selección de vóley de Venezuela tras el terremoto

Según las primeras informaciones del cuerpo de bomberos, la posición de una viga principal generó un «triángulo de vida» que impidió que las toneladas de escombros aplastaran a la familia. «Estaban deshidratados y en estado de shock, pero los cuatro están conscientes. Es un milagro absoluto que hayan resistido tantos días en la oscuridad», detalló en el lugar uno de los jefes del operativo de rescate.

La madre logró racionar algunos alimentos que tenía en su bolso al momento del impacto y resguardó a los niños del frío extremo de la noche utilizando prendas que quedaron a su alcance.

Traslado y estado de salud

Inmediatamente después de ser extraídos de las ruinas, los cuatro sobrevivientes recibieron los primeros auxilios médicos en carpas de campaña instaladas en la zona del desastre. Posteriormente, fueron trasladados bajo un fuerte operativo sanitario al Hospital Central, donde permanecen internados en la unidad de cuidados intensivos para su estabilización, tratamiento de hidratación y monitoreo clínico general.

LEER MÁS: Venezuela: ya supera los 3.500 la cifra de muertos por los terremotos

La noticia trajo un hondo alivio a la comunidad y renovó las esperanzas de los rescatistas, quienes aseguran que continuarán removiendo escombros mientras existan posibilidades técnicas de encontrar sobrevivientes.

Venezuela Terremotos Madre hijos Rescate
Noticias relacionadas
El Gobierno de Venezuela notificó la actualización de los números y los muertos alcanzaron casi los 3.000. 

Venezuela: la cifra de muertos asciende a 2.954 por los terremotos

“Donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar“, aseguró Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela 

Venezuela: rescatan un total de 6.462 personas

El Gobierno de Venezuela informó que sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto.

Venezuela: sube a 2.295 la cifra de personas fallecidas tras el terremoto

Asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela.

Asciende a 1.943 la cifra de muertos y a 10.571 los heridos por los terremotos en Venezuela

Ver comentarios

Lo último

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Ultimo Momento
Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Procesaron al dueño de Manaos por presunta evasión del Impuesto a las Ganancias

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Venezuela: rescatan con vida a madre y sus tres hijos

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Denuncian penalmente al Gobierno por maniobras militares de Estados Unidos sin aval del Congreso

Denuncian penalmente al Gobierno por maniobras militares de Estados Unidos sin aval del Congreso

Policiales
Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Incendio en emprendimiento de pastas de Paraná provocó importantes daños 

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Edgardo Kueider: la Justicia paraguaya pidió dos años y dos meses de cárcel para el exsenador

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Causa Contratos Truchos: el Estado busca recuperar 53 millones de dólares en el juicio oral

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Choque múltiple en la Autovía 14: un conductor fue hospitalizado

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Concepción del Uruguay: hombre se descompensó y murió tras ver su casa consumida por las llamas

Ovación
Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Los Pumitas perdieron con Inglaterra y no lograron avanzar a semifinales del Mundial M20

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Fin de la ilusión Xeneize: Paulo Dybala continuará en Roma

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

Paraná se consagró campeón invicto del Entrerriano de Selecciones U21

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

El Torneo Provincial de la UER tiene a sus semifinalistas

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

Liga Federal: derrota y eliminación de Sionista

La provincia
Peregrinos con María, hacia un mundo más humano: el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

"Peregrinos con María, hacia un mundo más humano": el lema que guiará la 44 Peregrinación de los Pueblos

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Granja Tres Arroyos: aprobaron eximición de tasas para trabajadores afectados

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Despedidos de UniónBat aguardan nueva negociación

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

Vacaciones: sin adecuado mantenimiento vehicular es un riesgo salir a la ruta

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

El Municipio de Concepción del Uruguay denunció ante la Justicia daños ambientales en Paso Vera Norte

Dejanos tu comentario