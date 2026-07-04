Venezuela: la cifra de muertos asciende a 2.954 por los terremotos

El Gobierno de Venezuela notificó la actualización de los números y los muertos alcanzaron casi los 3.000 debido a los terremotos del 4 de junio.

El Gobierno de Venezuela notificó la actualización de los números y los muertos alcanzaron casi los 3.000.

Las autoridades del gobierno de Venezuela informaron este sábado que la cifra de muertos asciende a 2.954 debido a los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el pasado 4 de junio al país.

Desde el régimen comunicaron el incremento en los decesos. A su vez, el número de heridos totaliza 16.592 y al menos 16.000 personas perdieron sus hogares debido a la catástrofe.

En tanto, más de 800 edificios colapsaron como consecuencia de los sismos registrados en las ciudades. La presidenta Delcy Rodríguez brindó detalles al respecto, a través de la televisora estatal durante una rueda de prensa internacional en Caracas: 180 edificios en La Guaira (litoral central). Cinco en Caracas. Tres en Chacao (zona metropolitana de Caracas) y una en Tucacas (noroeste).

Asimismo, indicó que 19.000 funcionarios, civiles y militares trabajan atendiendo la emergencia con la cooperación de los sectores público y privado, y contando con la solidaridad internacional.

“No hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate; donde sepamos que hay gente viva, sigue la etapa de búsqueda y rescate, no vamos a descansar”, dijo Rodríguez tras haber confirmado que el gobierno venezolano rescató a 6.462 personas.