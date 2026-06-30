Uno Entre Rios | El Mundo | Venezuela

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

El menor, identificado como Lucas Gámez, de 8 años desapareció junto a su tío luego de los terremotos en Venezuela

30 de junio 2026 · 11:13hs
El menor

El menor, identificado como Lucas Gámez, de 8 años desapareció junto a su tío luego de los terremotos en Venezuela

A seis días del doble terremoto que azotó a varias zonas de Venezuela, se concentran esfuerzos en la localidad costera de La Guaira para intentar localizar a Lucas Gámez, un niño argentino de 8 años que permanece desaparecido luego de que colapsara por completo el edificio residencial donde se encontraba.

El menor, hijo de ciudadanos venezolanos pero nacido en Argentina, había aprovechado la jornada festiva del pasado miércoles para trasladarse a la zona balnearia junto a sus tíos. Sube a 1.719 el número de muertos por los sismos en Venezuela y ya son más de 5.000 los heridos.

La NASA informó que unos 59.000 edificios habrían sido dañados o destruidos por los terremotos en Venezuela.

Venezuela: NASA informó que hay unos 59.000 edificios dañados o destruidos por los terremotos

Bart, el perro argentino que fue clave para rescatar a dos menores entre los escombros en Venezuela

Bart, el perro argentino que fue clave para rescatar a dos menores de entre los escombros en Venezuela

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, tras pasar el día en la playa, Lucas regresó al complejo de departamentos. Un testimonio clave aportado por un sobreviviente permitió a los rescatistas trazar una hipótesis sobre el paradero: el testigo relató que compartió el ascensor con el niño y su tío, quienes descendieron en el tercer nivel del inmueble momentos previos a que se registrara el terremoto, abriendo la incógnita de si lograron ingresar a la vivienda o si quedaron atrapados en los sectores de escaleras y pasillos.

LEER MÁS: Venezuela: hay 6 argentinos muertos y 7 con búsqueda de paradero

A pesar del paso del tiempo y de las complejidades logísticas que imperan en una de las regiones más afectadas por el fenómeno sismológico, el entorno familiar directo mantiene las expectativas de un rescate exitoso. En declaraciones televisivas, Marcos Gámez, padre del menor, manifestó que las características físicas de su hijo representan una ventaja para la supervivencia en este tipo de siniestros, debido a que su contextura delgada podría haberle permitido resguardarse en espacios mínimos entre los bloques de hormigón.

Los familiares directos del pequeño indicaron que sostienen la presunción de que existió un intento de comunicación desde el sector del desastre hace dos jornadas, aunque estiman que el cuadro clínico actual del menor podría verse afectado por el impacto del calor y la deshidratación.

En el lugar de los hechos, las cuadrillas de rescate aguardan el arribo de maquinaria pesada y grúas de gran porte que permitan remover las enormes masas de concreto sin poner en riesgo la estabilidad del terreno.

Venezuela Niño Argentino
Noticias relacionadas
Tras el doble terremoto en Venezuela y una seguidilla de réplicas, hasta el momento son 4 los argentinos encontrados.

Venezuela: hay seis  argentinos muertos y siete con búsqueda de paradero

elevan a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en venezuela

Elevan a 1.450 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela

Mientras siguen las tareas de rescate de las víctimas de los terremotos  en Venezuela una nueva réplica de 4,9 generó preocupación

Venezuela: mientras siguen tareas de rescate hubo réplica

La esposa y los hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados muertos tras los terremotos en Venezuela

Venezuela: encontraron muerta a la familia de Lucas Trejo

Ver comentarios

Lo último

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Ultimo Momento
La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Aumentan los sueldos de los empleados públicos con regímenes especiales

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Venezuela: buscan intensamente a niño argentino

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Mundial 2026: Argentina pone en juego su favorable historial ante selecciones africanas frente a Cabo Verde

Anses: cronograma de pagos de julio

Anses: cronograma de pagos de julio

Policiales
Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Autovía Artigas. volcó un camión a la altura de Ubajay

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Concordia: detuvieron a un hombre luego de que una joven fuera encontrada sin vida

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de Petro, condenado por trata sexual en Entre Ríos

Cómo la Justicia se enteró de la fuga de "Petro", condenado por trata sexual en Entre Ríos

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Contrabando de neumáticos en Entre Ríos: confirman procesamientos y embargos millonarios

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Detenido en Diamante por evadir control y dañar moto policial

Ovación
Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Liga Federal: Primer paso para Urquiza y Sionista

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo 3 por el Saque

Pelota a Mano: Paraná vivió un fin de semana a pura competencia con el torneo "3 por el Saque"

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Murió el policía atacado en un partido de fútbol en Carcarañá y por el caso hay dos detenidos

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Wenceslao Mansilla anunció su retiro del pugilismo profesional

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

Maximiliano Meza fue presentado en Independiente

La provincia
La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

La crisis golpeó a Frutafiel en Entre Ríos: la Justicia abrió el concurso preventivo

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Intendente del PJ pidió a Rogelio Frigerio un adelanto de coparticipación para pagar salarios

Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Salarios de empleadas domésticas: cuánto van a cobrar en julio y cuándo se paga el aguinaldo

Julio Rodríguez Signes: El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible

Julio Rodríguez Signes: "El desafío es garantizar un sistema previsional sostenible"

Axel Kicillof en Entre Ríos: Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar

Axel Kicillof en Entre Ríos: "Hoy la responsabilidad histórica es organizarse para ganar"

Dejanos tu comentario