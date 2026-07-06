Venezuela: ya supera los 3.500 la cifra de muertos por los terremotos

El número de víctimas en Venezuela es de 3.535, según se informó este lunes. Mientras que la cantidad de heridos se mantiene en 16.740.

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El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó que ascendió a 3.535 la cifra de personas fallecidas y a 16.740 la de heridos por los sismos registrados en Venezuela el 24 de junio pasado. El número de víctimas mortales supone un aumento de 193 respecto al domingo. A su vez, 6.462 personas fueron rescatadas y 25.016 pacientes recibieron asistencia por los efectos de los poderosos sismos.

El parte oficial consigna también que hay 17.854 personas sin vivienda, ya sea porque los inmuebles colapsaron o quedaron dañados, o porque todavía está bajo evaluación su habitabilidad. Para atender esa situación, hay 82 campamentos transitorios, según informó Rodríguez.

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Para atender la emergencia, el Estado coordina el despliegue de 29.567 efectivos del Ejército y cuerpos de seguridad, quienes trabajan junto con un registro de 27.930 voluntarios civiles. Hasta el momento, el plan de contingencia ha distribuido 9.603 toneladas de alimentos a un total de 86.794 familias damnificadas.

Por su parte, la plataforma en línea Desaparecidos Terremoto Venezuela informó el lunes que la cantidad de personas que siguen sin contacto bajó a 30.229.