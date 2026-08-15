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Hasta el momento 38 muertos por terremoto en Indonesia

Se confirmó que al menos 13 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, dos de ellas con heridas graves, tras el terremoto.

15 de agosto 2026 · 10:25hs
Hasta el momento 38 muertos por terremoto en Indonesia

Hasta el momento 38 muertos por terremoto en Indonesia

Un potente terremoto de magnitud 7,7 sacudió la costa de Indonesia a primera hora de este sábado y deja hasta el momento al menos 38 personas muertas, el derrumbe de edificios y viviendas y escenas de pánico en una región propensa a sismos devastadores.

Inicialmente, las autoridades emitieron una alerta de tsunami e instaron a los habitantes de la costa a desplazarse a zonas más elevadas, pero posteriormente levantaron la advertencia después de que la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia indicara que "el monitoreo no mostraba cambios significativos en el nivel del mar que supusieran una amenaza".

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Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que el sismo afectó a la región indonesia de Flores a una profundidad de 10 kilómetros, situando su epicentro a 68 kilómetros al norte-noroeste de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, en un fenómeno que fue seguido por varias réplicas.

Asimismo, la Agencia Nacional de Gestión de Desastres declaró que "los equipos de rescate recuperaron los cadáveres principalmente en las tres regencias más afectadas, Sikka, Manggarai y Manggarai Oriental".

También se confirmó que al menos 13 personas fueron trasladadas de urgencia a hospitales cercanos, dos de ellas con heridas graves, mientras aún se está evaluando el alcance total de los daños e imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

Daños

El archipiélago indonesio se encuentra asentado sobre el denominado "Cinturón de Fuego del Pacífico", una zona de alta actividad sísmica y volcánica donde convergen diversas placas tectónicas continentales y oceánicas.

Esta ubicación geográfica hace que el país registre habitualmente miles de sismos por año, muchos de los cuales causan severos daños materiales y pérdidas humanas debido a la vulnerabilidad de las construcciones locales.

La violenta sacudida reactivó los protocolos de emergencia nacional, activando a las fuerzas de seguridad y brigadas sanitarias para asistir a los sobrevivientes, despejar las vías de comunicación terrestres afectadas por desprendimientos e instalar campamentos temporales para asistir a las familias que perdieron sus hogares durante el sismo.

Terremoto Indonesia daños
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