La erupción del volcán Etna obliga a cerrar el aeropuerto de Catania. 

La erupción del volcán Etna volvió a trastocar el tráfico aéreo en Sicilia. El aeropuerto de Catania suspendió este miércoles todos los vuelos.

La erupción del Etna volvió a trastocar el tráfico aéreo en Sicilia durante la temporada estival: el aeropuerto de Catania suspendió este miércoles todos los vuelos de llegada y salida.

Según los datos del sistema de seguimiento del aeropuerto, 55 vuelos de salida fueron cancelados en esa jornada, que se suman a las alrededor de 388 operaciones anuladas desde el inicio de la erupción, hace seis días.

Decenas de vuelos fueron reprogramados o desviados a otros aeropuertos de la región, en particular Palermo, Trapani y Comiso. En este último, la actividad quedó suspendida durante varias horas en la mañana del miércoles por la presencia de ceniza volcánica. La instalación volvió luego a operar con la reanudación de salidas y llegadas, .

El Etna es el volcán más activo de Europa, situado a unos 220 kilómetros al norte de Malta. El impacto de su actividad se ha extendido más allá de las fronteras nacionales. Las nubes de ceniza han obligado a algunos aviones que llegaban o salían de Malta a modificar su ruta.

Los problemas han tenido además repercusiones en algunas celebraciones locales en la isla. La Socjeta Muzikali la Stella Levantina de Attard ha aplazado el martes un espectáculo pirotécnico previsto para las fiestas de Santa Marija.

La sociedad explicó que el lugar desde el que se lanzan los fuegos artificiales se encuentra cerca de la trayectoria de aproximación a la pista y que, tras consultar con las autoridades, decidió posponer el espectáculo mientras sigan en vigor las restricciones operativas en el aeropuerto.