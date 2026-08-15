Un terremoto de magnitud 5 hizo temblar Granada, España

Un terremoto de magnitud 5 con epicentro en Alhendín, municipio de Granada en España , sacudió la madrugada de este sábado diversas zonas de Andalucía, según informó el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El sismo ocurrió a la 1:04 horas a 10 kilómetros de profundidad y fue ampliamente sentido por la población.

El IGN recopiló reportes de vecinos que comunicaron caída de objetos, movimiento de muebles y temblor de puertas y ventanas desde casi todos los municipios de Granada y su área metropolitana . El temblor también se percibió en localidades del norte de la provincia como Huéscar , así como en la costa — Almuñécar, Salobreña, Motril —, el poniente y la Alpujarra .

Municipios afectados

El fenómeno fue notado además en varios municipios de Jaén (Alcalá la Real, Linares, Jódar), en pueblos del litoral de Almería (Roquetas, El Ejido, Adra y la capital), en la costa de Málaga (desde Fuengirola y Torremolinos hasta Vélez) y en Córdoba capital.

Seis minutos después del primer sismo, se registró un segundo temblor de magnitud 2,6 con epicentro a un kilómetro de profundidad en Gójar. Este sismo se sumó a otros tres terremotos registrados el viernes en la misma zona metropolitana de Granada, con magnitudes de 2,3 y 3,7, que también motivaron numerosas llamadas de alerta de vecinos en diferentes puntos de la provincia.

El servicio de emergencias 112 de Andalucía recibió más de 80 llamadas tras el terremoto. El IGN elevó la magnitud del sismo a 5 después de cifrarla inicialmente en 4,8, precisando que el temblor se produjo a las 1:04 horas a una profundidad de 2 kilómetros.