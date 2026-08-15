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Israel atacó el sur de Líbano y dejó siete muertos en plena tregua

Aviones de combate de Israel bombardearon una vivienda en el sur de Líbano en el peor ataque registrado desde el acuerdo de tregua firmado en el mes de junio.

15 de agosto 2026 · 16:39hs
Israel atacó el sur de Líbano y dejó siete muertos en plena tregua.

Israel atacó el sur de Líbano y dejó siete muertos en plena tregua.

Un bombardeo de la aviación israelí en el sur de Líbano dejó al menos siete muertos este sábado, en lo que se constituyó como la agresión militar más mortífera desde la firma del entendimiento acordado en junio entre las partes en conflicto para frenar la escalada armada.

LEER MÁS: Israel lanza ataques aéreos contra el sur de Líbano

Nuevo ataque de Israel

El ataque, perpetrado contra una infraestructura residencial en la franja meridional libanesa, volvió a encender las alarmas en la región y dejó en evidencia la fragilidad del esquema de cese de hostilidades impuesto tras meses de cruentos enfrentamientos internacionales.

En esta isla ártica el elevado presupuesto responde de forma directa a su extrema complejidad logística.

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La Agencia Nacional de Noticias libanesa (NNA) confirmó de forma oficial que el hecho obedeció a “un ataque lanzado por aviones de combate enemigos contra una vivienda”, al tiempo que reportó la presencia de dotaciones de emergencia en el lugar del siniestro.

Tras el fuerte impacto del proyectil, los equipos de rescate trabajaban de manera ininterrumpida retirando los restos de la edificación colapsada para socorrer a las personas atrapadas y desplazar con la mayor celeridad a los heridos hacia los hospitales más cercanos del área.

Más datos del conflicto

El origen del recrudecimiento del conflicto en territorio libanés se remonta a marzo, cuando la milicia islamista Hezbolá arrastró al país a la guerra tras efectuar masivos lanzamientos de cohetes contra posiciones israelíes en señal de apoyo directo a su aliado estratégico, la República Islámica de Irán.

En represalia a dichas incursiones, según supo la Agencia Noticias Argentinas, Israel desplegó una severa campaña de incursiones aéreas secundada por una ofensiva terrestre que devino en un severo saldo de muertes, cobrándose la vida de más de 4.300 personas según las cifras provistas por los organismos estatales libaneses.

Aunque los niveles de violencia armada habían registrado un descenso ostensible a partir de la suscripción, en junio, de un memorando de entendimiento articulado por Estados Unidos e Irán para mitigar el conflicto regional, la tensión en la zona transfronteriza dista de haber desaparecido.

A este entendimiento multilateral se sumó la rúbrica de un acuerdo marco bilateral apadrinado por Washington entre los gobiernos de Líbano e Israel hacia finales del mismo mes.

Sin embargo, a pesar de los compromisos asumidos en el plano diplomático, las autoridades del Líbano han continuado reportando sistemáticos ataques aéreos intermitentes de las Fuerzas de Defensa de Israel que provocan muertes entre la población civil.

A estas acciones puntuales se añaden además demoliciones a gran escala de estructuras e inmuebles habitables en distintas aldeas y comunidades rurales de la región sur, dinámicas que continúan socavando los intentos de pacificación definitiva en la zona de frontera.

Israel Líbano Muertos tregua
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