Milei reúne a la mesa política y Diego Santilli recibe a gobernadores

Karina Milei analizará las iniciativas que están en carpeta del gobierno y que podrían tratarse antes de fin de mes. La acompañarán ministros y asesores.

El gobierno volverá a reunir este martes a las 13hs a la mesa política con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión. Será el primer encuentro tras el revés en el Senado con la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada y el comienzo de las negociaciones con el PRO. Más tarde, Diego Santilli recibirá a gobernadores del Norte Grande para discutir un acuerdo por zonas cálidas, en medio de la necesidad de la Casa Rosada de recomponer los vínculos provinciales.

El nuevo mitin estará comandado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La acompañarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el asesor presidencial, Santiago Caputo; la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich; el titular de Diputados, Martín Menem, y el asesor Eduardo “Lule” Menem.

La mesa política

La mesa política del Gobierno buscará este martes definir los próximos pasos de la agenda parlamentaria. La agenda económica y la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) son las prioridades del gobierno de Javier Milei en el Congreso.

La negociación por las PASO se enfrenta con el rechazo del peronismo. En el justicialismo buscan alinear posiciones entre los gobernadores y los principales dirigentes, motivo por el cual mantuvieron una cumbre la semana pasada que contó con la presencia de Axel Kicillof, Sergio Massa y Máximo Kirchner.

Pero también el PRO se muestra reacio a acompañar la eliminación de las primarias, lo que decantaría en un escenario adverso para el oficialismo sin su principal aliado. Recientemente, ambos espacios abrieron una mesa de trabajo para reconstruir la confianza, luego de meses de cruces y chicanas, ámbito en el cual discutirán sobre el futuro de las PASO.

Según consignó Ámbito Financiero, la mesa política se reunirá este mediodía tras el antecedente inmediato del revés de la ley de Tierras y del Manejo del Fuego en el Senado. Por lo pronto, la primera consecuencia que traerá la derrota de ambos capítulos del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será que los proyectos que se envíen al Congreso deberán pasar por el filtro de Karina Milei. El objetivo es evitar nuevos problemas que afecten la performance legislativa del oficialismo en la previa al año electoral.

En primer término, el plan de Martín Menem es lograr la aprobación de las leyes que podrían tratarse en el recinto el 26 de agosto. Se trata de la Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y del proyecto de Inocencia Fiscal 2. También es probable que ese día se avance con el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT).

Otro de los proyectos que podría ser tratado en breve es el “Súper RIGI”, que está camino a obtener dictamen de comisión. Y la nueva Ley General de Sociedades, que reconoce la existencia de compañías gestionadas íntegramente con tecnología e inteligencia artificial. Detrás de estas iniciativas está Sturzenegger.

Encuentro con gobernadores

En paralelo, y dentro del esquema de negociaciones de la Casa Rosada con los mandatarios provinciales, Diego Santilli se reunirá este martes con los gobernadores norteños para avanzar en un acuerdo por zonas cálidas, la iniciativa que contempla un esquema de subsidios a las tarifas eléctricas en regiones de altas temperaturas.

El encuentro tendrá lugar a las 15:30 y contará con la participación de la secretaria de Energía de la Nación, María del Carmen Tettamanti. Juntos intentarán acercar posiciones con los 10 caciques del NEA y el NOA, quienes presionan desde antaño por un alivio para las facturas de luz que pagan los habitantes de esos distritos.

Las provincias alcanzadas serían las 10 que conforman el Norte Grande: La Rioja, Salta, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Jujuy, Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones.

En el plano político, el Gobierno intenta recuperar la iniciativa y blindar el apoyo de los mandatarios aliados y dialoguistas después del desplante por la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que obligó a retirar los capítulos sobre tierras y manejo del fuego.

Más allá de aquella disputa en sí, el hecho encendió las alarmas en la Casa Rosada, ya que expuso el rol fundamental de los jefes provinciales para que la Casa Rosada pueda llevar a buen puerto su agenda de reformas; más aún cuando en el futuro asoman el debate por el Presupuesto 2027 y la reforma electoral.