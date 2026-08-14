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Colombia: la cifra de muertos por el terremoto asciende a 287

Se informó que el número de muertos por el terremoto que sacudió a Colombia el lunes pasado ascendió a 287. Por otra parte, el presidente planea un Plan Marshall.

14 de agosto 2026 · 18:19hs
En Colombia la cifra de muertos por el terremoto asciende a 287. 

En Colombia la cifra de muertos por el terremoto asciende a 287. 

El número de muertos por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el lunes subió a 287, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. En tanto el presidente colombiano Abelardo de la Espriella planteó un Plan Marshall para ayudar al departamento del Chocó, uno de los más pobres del país y epicentro del movimiento telúrico.

LEER MÁS: Colombia: el presidente decretó tres días de duelo nacional por el terremoto

La realidad en Colombia

“Quiero proponer un plan especial, un ‘Plan Marshall’ para el Chocó. El Chocó ha sido abandonado a su suerte por el centralismo del poder en Bogotá, como si no existiera, y quiero darle en la ‘patria milagro’ a este departamento de gente extraordinaria el lugar que se merece”, dijo De la Espriella a periodistas a su llegada a Quibdó, capital regional, reportó la cadena CNN.

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El “Plan Marshall” fue un millonario programa puesto en marcha por Estados Unidos para ayudar a los países de Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial.

Por otra parte, el número de muertos por el sismo se elevó a 287, informó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), de acuerdo a un conteo de las autoridades hasta las 9 hora local (las 11 de Argentina).

Además, se contabilizaron un total de 3.975 personas heridas, unas 378 desaparecidas, 354 personas que fueron rescatadas y 102.105 personas afectadas. En total son 15 los departamentos afectados por el terremoto y 437 municipios, según la Ungrd.

En tanto, la plataforma ciudadana en línea Colombia Te Une estimó que quedan 4.253 personas desaparecidas y 1.119 ya fueron localizadas.

Colombia Cifra Muertos Terremoto
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